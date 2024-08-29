Системы противодействия дронам и не только: Литва передала Украине новую партию военной помощи

Правительство Литвы продолжает поддерживать Украину в борьбе против российских оккупантов. Накануне Литва передала украинской армии очередную партию военной помощи.

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В нее вошли системы противодействия дронам, погрузчики и другая необходимая техника. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства национальной обороны Литвы.

По запросу Украины с начала 2014 года Литва уже поставила 155-мм боеприпасы, бронемашины М577, бронемашины М113 и системы противодействия дронам. Также пакеты военной помощи включали необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, боеприпасы для противотанкового гранатомета "Карл Густав", дистанционные детонационные системы, генераторы, детали в разобранном виде легкого штурмовика Л-39ЗА "Альбатрос", погрузчики, прицепы, раскладушки и другое вспомогательное оборудование.

Кроме того, в оборонном ведомстве подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Литва оказала Киеву военную поддержку на сумму более 647 миллионов евро. Также отмечается, что бщая поддержка Литвы носит долгосрочный характер и превысила один миллиард евро.

Напомним, завод по производству боеприпасов в американском штате Пенсильвания, который производит ключевые артиллерийские снаряды для Украины, сумел увеличить производство на 50%. Кроме того, предприятие планирует ввести в эксплуатацию новые мощности.

Как сообщал OBOZ.UA, американская военно-промышленная компания Northrop Grumman Corporation планирует производить в Украине боеприпасы среднего калибра. Это первое публичное соглашение между министерством обороны США и украинским правительством о производственном проекте на территории Украины.

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