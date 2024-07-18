'Ситуации не так критична, как интерпретируют': Лиховой объяснил, что происходит в Крынках на Херсонщине. Карта

Силы обороны Украины находятся на определенных Генштабом позициях на левобережье Днепра и уничтожают оккупантов. В частности, продолжаются бои в районе населенного пункта Крынки, который был полностью разрушен в результате вражеских обстрелов.

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Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире национального телемарафона 18 июля. Относительно ситуации в Крынках, спикер отметил, что она "чуть не такая критическая, как ее интерпретируют некоторые медиа и блоггеры".

"Ключевой наш месседж таков – Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задания на Левобережье Днепра, в том числе и в районе населенного пункта Крынки", – сообщил Лиховой.

Однако большинство основных позиций украинских войск в этой деревне были полностью разрушены в результате интенсивного и длительного огневого поражения противника. Сам населенный пункт Крынки полностью уничтожен врагом, оккупанты превратили его в груду камней.

"Это уже давно не населенный пункт, а место, в котором фактически невозможно держать оборону. Но украинские защитники и дальше находятся на определенных позициях и на плацдармах на Левобережье Днепра: уничтожают оккупантов и наносят российской армии ощутимые потери. Кроме Кринок имеем другие плацдармы и боевая работа на Левобережье Днепра продолжается"", – рассказал спикер.

Ранее сообщалось, что в Украине состоялась премьера документального фильма "Крынки. Уничтожены, но непокорены". Это история о борьбе за маленькую деревню на Херсонщине, от которой ничего не осталось, кроме упоминания на карте.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные выбили подразделения российских кафиров из села Сотницкий Казачок на севере Харьковщины. Около недели назад в населенный пункт вошла враждебная диверсионная группа.