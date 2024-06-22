'Ситуация изменилась': Клименко сказал, сколько процентов личного состава Нацгвардии находится на фронте

В настоящее время на фронте находится около 70% военнослужащих Национальной гвардии, активно противостоящих российским оккупантам. По его словам, первоначально планировалось, что подразделения НГУ будут привлечены для стабилизационных мер, но ситуация изменилась.

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Об этом в интервью украинским СМИ сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Он пояснил, что в мирное время Нацгвардия выполняет целый ряд важных функций, таких как обеспечение общественной безопасности, охрана объектов критической инфраструктуры, дипломатических учреждений и консульских учреждений, а также конвоирование.

Только 20% личного состава Нацгвардии принадлежат к подразделениям оперативного и специального назначения, которые могут быть вовлечены в военные операции на фронтовых линиях и границе.

По словам министра, первоначально планировалось, что Нацгвардия будет заниматься стабилизационными мерами на деоккупированных территориях и обеспечивать общественный порядок. Однако из - за изменения обстановки на фронте нацгвардейцы также активно вовлечены в задачи по отражению вооруженной агрессии.

Стоит отметить, Клименко также рассказал, что осужденные, изъявившие желание проходить военную службу, смогут мобилизоваться в ряды Национальной гвардии Украины. Однако пока таких людей в Нацгвардии нет.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Отдельного отряда "Крылья ОМЕГИ" Национальной гвардии зрелищно уничтожили полевой склад боеприпасов кафиров. Впечатлить ящики из БК удалось с помощью БПЛА.

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