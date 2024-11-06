Ситуация на фронте остается напряженной: в Генштабе назвали самые горячие направления

Продолжается девятьсот восемьдесят седьмые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Ситуация на фронте остается напряженной. Горячее всего сейчас на Покровском и Кураховском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 6 ноября по состоянию на 16.00. Отмечается, что с начала суток произошло 99 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Оккупант продолжает применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. Под артиллерийскими ударами оказались районы населенных пунктов Волфине, Заречье, Янжуловка, Рогизно, Бачевск, Леоновка, Журавка, Павловка, Беловоды, Красный Хутор, Басовка, Чуйковка, Николаевка и Лисковщина, из РСЗО враг бил по Искрову.

По имеющейся информации, в настоящее время вражеская авиация сбросила семь управляемых авиационных бомб по территории Курской области.

Ситуация на фронте

В Харьковском направлении российские террористы штурмовали позиции наших подразделений в районе Старицы, в настоящее время все атаки врага отражены.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Кучеривка, Петропавловка и Кругляковка, получил достойный отпор.

На Лиманском направлении враг пытается продвинуться вблизи Дружелюбовки, Грековки, Торского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже семь боестолкновений, до сих пор длится два.

Происходят два боеприкосновения на Северском направлении неподалеку от Белогоровки, одну вражескую атаку наши защитники уже отбили.

На Краматорском направлении захватчики совершили одно штурмовое действие вблизи Клищиевки. Враг активно применяет авиацию, нанося удары авиационными бомбами по районам Миньковки и Привилегии.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех. Враг атаковал возле населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка, где наши защитники отбили две атаки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении в течение дня агрессор совершил 24 атаки в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Селидового и Новоалексеевки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 19 атак противника, пять боеприкосновений продолжается.

Напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где с начала суток захватчик 39 раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Ильинки, Кременной Балки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимилиановки, Антоновки и Екатериновки, нанес авиационный удар по Дачному, в настоящее время продолжаются бои в 21 локации.

На Времивском направлении наши войска отразили две атаки в районах Трудового и Максимовки. Четыре боестолкновения продолжаются вблизи Трудового.

На Ореховском направлении украинские защитники отражают вражеский штурм в направлении Новоандреевки. Также враг применял бомбардировочную авиацию по Малой Токмачке, Омельнику и Вольнянке, сбросив восемь КАБов, неуправляемыми авиаракетами нанес удар по Каменскому.

В Приднепровском направлении две атаки захватчиков успеха не имели.

В других направлениях фронта существенных изменений не произошло.

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