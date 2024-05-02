Ситуация на фронте продолжает обостряться: за сутки произошло 106 боевых столкновений – Генштаб

Ситуация на фронте продолжает обостряться – российские оккупационные войска пытаются наступать и штурмовать позиции Вооруженных сил Украины. Всего за последние сутки на фронте произошло 106 прямых боевых столкновений между путинской армией и украинскими защитниками.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 2 мая. За последние сутки вражеские силы совершили в общей сложности 2 ракетных и 58 авиационных ударов, а также осуществили 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной без существенных изменений. Никаких признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсионно-разведывательную деятельность и обстрелы населенных пунктов с территории РФ и усиливает минно-взрывные заграждения вдоль государственной границы Украины.

В течение суток врагом были нанесены авиационные удары в районах населенных пунктов: Красный Хутор Черниговской области; Середина-Буда Сумской области; Дергачи, Липцы и Рублене в Харьковской области. Также более 20 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам врага, среди них: Блесна Черниговской области; Яструбино, Александровка, Волфино, Водологи, Большая Писаревка и Степок Сумской области.

На Купянском направлении наши военные отразили 9 атак в районах населенных пунктов: Синьковка, Новоегоровка, Кисловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области. При этом около 10 населенных пунктов оказались под артиллерийскими и минометными обстрелами, включая Синьковку, Петропавловку и Котляровку Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили 12 атак оккупантов в районах Грековки, Невского и Серебрянского лесничества в Луганской области, а также в населенных пунктах Терны, Ямполевка и Торское в Донецкой области. Более 10 населенных пунктов пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов, в том числе Макеевка в Луганской области и Терны и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши военные отразили 19 атак в районах населенных пунктов Белогоровка в Луганской области, а также Верхнекаменное, Раздолевка, Выемка, Спорное, Новый, Клищиевка и Ивановское в Донецкой области. Противник с поддержкой авиации пытался улучшить тактическое положение. Также был нанесен авиационный удар в районе населённого пункта Дружба в Донецкой области. Более того, более 10 населенных пунктов получили артиллерийские и минометные обстрелы, включая Григоровку, Калиновку и Клищиевку в Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 31 атаку в районах населенных пунктов Архангельское, Сокол, Семеновка, Уманское, Калиновое, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское в Донецкой области. Противник пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также были нанесены авиационные удары в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Евгеньевка и Новоселовка Первая в Донецкой области. Около 20 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, среди которых Архангельское, Новопокровское и Сокол в Донецкой области.

В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка и Урожайное в Донецкой области. При поддержке авиации враг 13 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Водяное в Донецкой области. Кроме того, более 10 населенных пунктов оказались под артиллерийским и минометным огнем оккупантов, среди которых Красногоровка, Георгиевка, Угледар в Донецкой области.

В Ореховском направлении враг совершил 1 атаку на позиции наших защитников в районе Роботиного в Запорожской области. Также были нанесены авиационные удары в районах населённых пунктов Времовка и Старомайорское в Донецкой области и Пятихатки в Запорожской области. Около 15 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, среди которых Белогорье, Роботино, Каменское в Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток оккупанты совершили 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки в Херсонской области. Около 20 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, среди которых Красный Маяк, Ольговка, Тягинка, Ивановка, Токаревка, Новотягинка, Кизомис в Херсонской области и Херсон.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника. В то же время подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по 2 складам боеприпасов, 1 артиллерийской системе и 1 зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Напомним, российские оккупационные силы продолжают штурмовать Роботино в Запорожской области. Однако попытки оккупантов закрепиться в населенном пункте были безуспешными.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационная армия РФ продолжает атаковать по разным направлениям в попытке прорвать оборону украинских войск и улучшить свое тактическое положение. В течение суток 1 мая на фронте произошло 121 боевое столкновение.

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