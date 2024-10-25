Ситуация на Кураховском направлении сложная: офицер рассказал, куда пытается прорваться враг. Карта

Ситуация в Кураховском направлении остается напряженной. Однако об угрозе окружения украинских сил говорить оснований на данный момент нет.

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В то же время, активизация россиян на этом направлении может быть свидетельством появления у Кремля намерений начать наступление на Запорожье. Об этом заявил офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире КИЕВ24.

Он отметил, что украинские военные, которые держат оборону на Кураховском направлении, хорошо знают там местность. Так что взять их в окружение россиянам было бы очень сложно. В целом же активизацию оккупационных войск в районе Курахово Цехоцкий объясняет намерениями захватчиков продвигаться в направлении Запорожья.

"Эту местность мы хорошо знаем, поэтому надеюсь, что ничего не случится – в плане окружения и так далее. Но именно в том направлении мы понимаем, что у врага есть желание продвигаться в сторону Запорожья, на подкрепление воюющей там группировке. Возможно, это я говорю свое мнение, возможно, у Путина какая-то сумасшедшая идея появилась начать какие-то наступательные штурмовые действия в направлении Запорожья. Для того чтобы где-то на каких-то в будущем переговорах больше иметь козырей в своей "колоде", – подчеркнул офицер.

Впрочем, украинские силы делают все возможное, чтобы сорвать планы врага – как на Кураховском, так и на Покровском направлении, что до сих пор остается одним из самых горячих. Именно для создания возможностей продвижения к Покровску захватчики ныне активно штурмуют Селидово.

"Селидово, разумеется, это Покровск, это, грубо говоря, оккупация Донецкой области, которая есть в планах. Сроки постоянно они переносят, не идут в график, это очень хорошо. Надеемся, никогда и не будут выходить. Ситуация тоже там напряженная", – объяснил Цехоцкий ситуацию вокруг Селидово.

Напомним, ранее стало известно, что украинские десантники взяли в плен оккупанта-египтянина на Кураховском направлении. Пленный рассказал, что приехал в РФ, чтобы изучать IT, получил российский паспорт, а сразу же после этого – и повестку.