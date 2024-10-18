Собирался учиться в РФ, а попал на фронт: десантники взяли в плен оккупанта-египтянина на Кураховском направлении

Украинские воины продолжают пополнять обменный фонд. Недавно в плен к украинским десантникам на Кураховском направлении попал египтянин, воевавший на стороне РФ.

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Пленный рассказал, что приехал в РФ, чтобы изучать IT-технологии, однако не успел получить российский паспорт – как попал на фронт. Об этом рассказал пресс-офицер 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрымаловский в эфире телемарафона.

По словам представителя пресс-службы бригады, недавно украинские десантники пленили на Кураховском направлении египтянина. Он рассказал, что приехал в РФ изучать IT технологии и успел получить российский паспорт. А уже через месяц – еще и повестку в военкомат, откуда его отправили на фронт.

"Интересный такой персонаж, знает четыре языка, полиглот. Жить будет", – рассказал Дрымаловский.

Иностранных наемников в плен украинские воины берут далеко не в первый раз. Однако преимущественно обменный фонд пополняется за счет граждан РФ, которые, как еще один недавно захваченный в плен оккупант, пошли на войну убивать людей за освобождение от отбывания наказания за совершенные преступления и ежемесячное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.

При этом российские "военруки" и пропагандисты, очевидно, не зря едят свой хлеб – и смогли убить в сознание оккупантов страх перед "жестокостью" Вооруженных сил Украины. Вдобавок на днях в сети появилась информация и о том, что им командование отдало приказ убивать себя, чтобы не сдаться в плен.

Так это или нет, но на отрезке фронта, который удерживает 79 бригада, украинские воины неоднократно фиксировали, как российские штурмовики "теряли мотивацию" идти дальше в наступление и подрывали себя гранатами или совершали самоубийство с помощью автоматов.

Напомним, на днях россияне задействовали 33 единицы техники в атаке на украинские позиции на востоке. Наши десантники отразили мощный штурм врага, испепелив около половины бронетехники оккупантов.

Также сообщалось, что к утру 18 октября общие потери РФ в живой силе превысили 675 тысяч: только за последние сутки отменено 1530 захватчиков.