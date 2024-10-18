Оккупанты задействовали 33 единицы техники: украинские десантники отбили мощный штурм на востоке. Видео

Украинские десантники на востоке отразили очередной механизированный штурм врага. В атаку двумя волнами россияне бросили более трех десятков бронетехники.

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Половину этой техники украинские воины уничтожили, еще несколько единиц "брони" были повреждены. Видео боя появилось на Facebook-странице 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Утренний туман, плохая видимость, вечерние сумерки – ни одно из этих природных явлений не помогло российским оккупантам при очередных штурмах позиций 46 бригады. Враг выдвигался на нескольких направлениях и двумя волнами. Всего он применил 33 единицы техники, 24 и 9 соответственно (в первой и второй волне. – Ред.)", – рассказали украинские воины.

Достойную "встречу" вражеской бронетехнике и штурмовикам устроили операторы БПЛА и артиллеристы бригады. За день они уничтожили пять танков и 10 БМП. Повреждена еще одна БМП и три бронемашины – и десантники в конце концов обещают превратить и их в груды металлолома – довести до органического состояния для вражеской техники на украинской земле.

Воины 46 ОАЭБр также призвали тех, кто хочет также уничтожать вторгшегося в Украину врага, присоединиться к рядам этой бригады.

Те же, кто не может или не готов брать в руки оружие, призывают поддержать 46 ОАЭБр финансово. Сделать это можно с помощью: PAYHUB, IPAY, через IBAN: UA773348510000000026009246999 или на карту фонда: 5351 3625 0008 4510

Напомним, к утру 18 октября потери РФ в живой силе в Украине превысили 675 тысяч: только за последние сутки захватчики потеряли ориентировочно 1530 солдат.

Также украинские воины обезвредили 13 танков, 51 боевую бронированную машину, 23 артиллерийские системы, 48 БпЛА оперативно-тактического уровня, 93 автомобиля и 2 единицы специальной техники.