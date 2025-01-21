'Ситуация на левом берегу Оскола – одна из самых тяжелых на Харьковщине': пограничники показали, как уничтожают врага. Видео

Пограничники из подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" проредили ряды оккупационных войск РФ на Купянском направлении. Они обезвредили почти два десятка захватчиков и много их техники.

Видео дня

Подборку своей работы за неделю защитники показали на видео. Кадры опубликованы на Facebook-странице 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса (бригада Гвардии наступления "Помста").

"19 выведенных из строя оккупантов: уничтожение пехоты на Купянском направлении", – говорится в подписи к ним.

Воины отметили, что ситуация на левом берегу реки Оскол продолжает быть одной из самых тяжелых в пределах фронта в Харьковской области.

Однако пограничники бригады "Помста" успешно уничтожают россиян, пытающихся прорвать оборону украинских позиций.

Так, за неделю только воины "Феникса" ликвидировали девять оккупантов и ранили еще десятерых. Также были уничтожены и повреждены: пушка, военный грузовик, автомобиль и мотоцикл захватчиков. Сожжены два склада боекомплекта, два склада горюче-смазочных материалов, пункт управления БПЛА и два генератора россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Сил обороны на Купянском направлении взяли в плен гражданина Италии Джанни Ченни, воевавшего на стороне российских оккупационных войск против Украины. Уроженец Неаполя признался, что работал в одном из ресторанов в РФ, а затем решил добровольно пойти на службу в армию страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!