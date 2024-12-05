Ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной: в Генштабе назвали самые горячие направления

Идут тысяча шестнадцатые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Ситуация на фронте остается напряженной. Враг сосредотачивает основные наступательные усилия на Кураховском и Покровском направлениях. Кроме того, оккупанты активно атакуют на Времевском направлении.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 5 декабря по состоянию на 16.00. Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 106 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Приграничные населенные пункты продолжают страдать от артобстрелов с территории российской федерации. От огня ствольной артиллерии пострадали районы населенных пунктов Краснополье, Покровки и Демьяновки в Сумской области. Кроме того, враг нанес авиаудару КАБом по Глухову.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские оккупанты нанесли авиаудару КАБом в ройне Круглого.

На Купянском направлении украинские воины отбивают три вражеских атаки в направлении Новой Кругляковки и Лозовой, одна атака уже отбита. Авиаудары подверглись НАРам Петропавловка и Лозовая.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 12 штурмовых и наступательных действий возле Грековки, Твердохлебового, Ямполевки, Тернов, Заречного, Торского и в Серебрянском Лесничестве, пока еще продолжаются четыре боестолкновения.

На Краматорском направлении наши защитники отбивают штурм противника вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении Силами обороны отражена одна атака вблизи Торецкая.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустынка. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 18 атак противника, 8 боеприкосновений еще продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

На Кураховском направлении оккупанты провели 35 атак вблизи Берестков, Старых Тернов, Зари, Солнцовки, Курахового, Дальнего Елизаветовки, Ганивки, Романовки и Успеновки, десять боеприкосновений продолжаются до сих пор.

На Времивском направлении наши защитники пятнадцать раз отражали атаки врага вблизи населенных пунктов Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов, Макаровки и Новодаровки, десять еще продолжаются.

На Ореховском направлении украинские воины отразили атаку противника в направлении Новоданиловки.

На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в настоящее время суток враг активных действий не проводил.

На Курщине украинские защитники отразили семь вражеских атак, еще в четырех локациях бои продолжаются.

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