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Ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной: в Генштабе назвали самые горячие направления

Надежда Данищук
War
3 минуты
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Ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной: в Генштабе назвали самые горячие направления

Идут тысяча шестнадцатые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Ситуация на фронте остается напряженной. Враг сосредотачивает основные наступательные усилия на Кураховском и Покровском направлениях. Кроме того, оккупанты активно атакуют на Времевском направлении.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 5 декабря по состоянию на 16.00. Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 106 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Приграничные населенные пункты продолжают страдать от артобстрелов с территории российской федерации. От огня ствольной артиллерии пострадали районы населенных пунктов Краснополье, Покровки и Демьяновки в Сумской области. Кроме того, враг нанес авиаудару КАБом по Глухову.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские оккупанты нанесли авиаудару КАБом в ройне Круглого.

На Купянском направлении украинские воины отбивают три вражеских атаки в направлении Новой Кругляковки и Лозовой, одна атака уже отбита. Авиаудары подверглись НАРам Петропавловка и Лозовая.

Ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 12 штурмовых и наступательных действий возле Грековки, Твердохлебового, Ямполевки, Тернов, Заречного, Торского и в Серебрянском Лесничестве, пока еще продолжаются четыре боестолкновения.

Ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Краматорском направлении наши защитники отбивают штурм противника вблизи Часового Яра.

Ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Торецком направлении Силами обороны отражена одна атака вблизи Торецкая.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты  предприняли 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустынка. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 18 атак противника, 8 боеприкосновений еще продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

Ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Кураховском направлении оккупанты провели 35 атак вблизи Берестков, Старых Тернов, Зари, Солнцовки, Курахового, Дальнего Елизаветовки, Ганивки, Романовки и Успеновки, десять боеприкосновений продолжаются до сих пор.

Ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Времивском направлении наши защитники пятнадцать раз отражали атаки врага вблизи населенных пунктов Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов, Макаровки и Новодаровки, десять еще продолжаются.

Ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Ореховском направлении украинские воины отразили атаку противника в направлении Новоданиловки.

На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в настоящее время суток враг активных действий не проводил.

На Курщине украинские защитники отразили семь вражеских атак, еще в четырех локациях бои продолжаются.

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