Ситуация на линии боевого столкновения остается сложной: в Генштабе назвали самые горячие направления

Ситуация на линии боевого столкновения остается сложной. Силы обороны Украины продолжают активно противодействовать российской агрессии, направляя усилия на срыв наступательных планов врага и уничтожение его личного состава и техники.

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С начала суток зафиксировано 89 боевых столкновений. Больше всего сражений происходит на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16.30 четверга, 16 января.

Противник активно обстреливает мирные территории, и под огонь вражеской артиллерии попали населенные пункты в Харьковской, Черниговской и Сумской областях, в частности Тимофеевка, Карповичи, Лисковщина, Ковпинка, Поповка и Белая Береза.

В Купянском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских подразделений в районах Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении захватчики совершили девять атак на украинские позиции в районах Копанки, Новосергеевки, Грековки, Новоплатоновки, Тернов и Заречного, где три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши силы отразили три атаки врага, один бой продолжается на данный момент. Противник атаковал оборонительные позиции вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, а также совершил авиаудар по Северску.

На Краматорском направлении российские оккупанты совершили шесть атак в районах Временного Яра, Белой Горы и Григорьевки.

На Торецком направлении произошло восемь вражеских атак вблизи Торецка, Крымского, Леонидовки и Щербиновки. Украинские военные уже отразили две из них, бои продолжаются.

Самая горячая ситуация на Покровском направлении, где с начала суток враг предпринял 31 попытку потеснить украинских защитников с занятых позиций в районах Водяного Второго, Зеленого Поля, Елизаветовки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Нового Труда, Покровска, Шевченковки, Зверевого, , Андреевки, Курахового, Дачного и Янтарного. Наши войска успешно отразили 30 атак, еще одно боестолкновение продолжается.

На Новопавловском направлении враг совершил десять атак вблизи Константинополя, Великой Новоселки и Времовки, три из которых уже отбиты. Бои продолжаются. В то же время враг продолжает использовать кассетные боеприпасы, нанося удары по Новополю и Константинополю.

На Ореховском направлении российские войска совершили один штурм в районе Новоданиловки, а в Приднепровском направлении враг безрезультатно пытался штурмовать позиции украинских защитников.

Относительно ситуации в Курской области, идет операция. Украинские войска отбили восемь атак противника, три боестолкновения продолжаются. Враг нанес 250 артиллерийских ударов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях противник активных действий с самого начала не проводил.

Напомним, воины Нацгвардии нанесли российским оккупантам дорогую потерю, уничтожив их систему радиоэлектронной борьбы. Речь идет о комплексе "БорисоГлебск-2" стоимостью в несколько сотен миллионов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, операторы БПЛА бригады "Спартан" НГУ показали, как уничтожают авто с оккупантами еще на подходах к линии столкновения. Поражение произошло на Запорожском направлении, где российские военные в основном используют легковые автомобили для транспортировки личного состава.

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