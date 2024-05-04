Ситуация напряженная: на фронте произошло 119 боевых столкновений, оккупанты давят на трех направлениях – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск и улучшить свое тактическое положение. В течение суток на фронте произошло 119 боевых столкновений.

Самые активные боевые действия продолжаются на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 4 мая.

В течение суток путинские войска нанесли 5 ракетных и 105 авиационных ударов, совершили 91 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Разрушены и повреждены частные и многоквартирные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры. Ночью 4 мая российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 13 дронов типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 13 ударных БПЛА были уничтожены.

Под авиационными ударами в течение 3 мая были населенные пункты Барановка Сумской области; Боровая, Купянск Харьковской области; Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области; Спорное, Терны, Ямполевка, Торское, Лиман, Верхнекаменное, Спорное, Северск, Ивано-Дарьевка, Дилиевка, Нью-Йорк, Волчье, Калиновое, Желанное, Веселое, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Камышевка, Карловка, Богоявленка, Евгеновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области и Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 9 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Кисловка Харьковской области и Андреевка, Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении отражены 7 атак, совершенных противником в районах Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества в Луганской области и Тернов, Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 27 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Новый, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 34 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово и западнее Семеновки.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Прасковьевка и Водяное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении противник 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного на Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки противник совершил 11 безуспешных атак.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 3 пунктам управления противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления и двум артиллерийским средствам противника.

Напомним, с начала апреля начались первые поставки военной помощи США после полугодового перерыва и недавно принятого решения Конгресса о возобновлении такой помощи. Однако о насыщении прифронтовых районов достаточным количеством необходимого оружия и боеприпасов речь можно будет вести, в лучшем случае, через несколько недель.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 мая российские захватчики атаковали Харьков ударными дронами типа Shahed. В городе зафиксировано два попадания, есть по меньшей мере четверо пострадавших.

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