'Ситуация напряженная': на Запорожском направлении россияне пытаются штурмовать украинские позиции, – спикер легиона 'Свобода'

В Запорожье российские оккупанты пытаются штурмовать позиции украинских воинов. Враг на этом направлении значительно нарастил усилия.

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Ситуация на фронте сейчас очень сложная и напряженная. Об этом рассказал спикер легиона "Свобода" Константин Денисов в эфире КИЕВ24.

"Ситуация очень сложная и напряженная. Враг нарастил усилия, увеличили они количество артиллерийских обстрелов, регулярно наносят авиаудары, пробуют штурмовать. И пехотные их штурмовые группы пытаются нащупать слабые места в нашей обороне, и под прикрытием бронетехники, танчики их постоянно отрабатывают, обстреливают, те же БТРы", – отметил он.

Денисов подчеркнул, что украинские воины наблюдали подготовку врага к активизации на Запорожье, так что текущие события неожиданностью для Сил обороны не стали.

"В принципе, это все и прогнозировалось, потому что перед тем россияне проводили боевое слаживание своих десантно-штурмовых подразделений, и пехоту свою тренировали, тренировали взаимодействие с бронетехникой. Мы все прекрасно понимали, для чего они это все делали. И сейчас уже видим, что они постепенно такие сводные группы начинают бросать на штурмы", – отметил спикер легиона "Свобода".

Напомним, в начале декабря в Нацгвардии рассказали, как армия РФ готовится к наступлению в Запорожской области. Агрессор активно перемещал и перегруппировал силы, проводил тренировки личного состава. При этом делать все это российские войска пытались максимально скрытно.

В тот момент россияне также совершали ежедневные штурмовые действия, однако преимущественно только с применением пехоты. Иногда российские штурмовики перемещались на мотоциклах или багги.