Ситуация напряженная, но контролируемая: произошло 124 боевых столкновения – Генштаб

В течение понедельника, 3 июня, на всех направлениях фронта произошло 124 боевых столкновения Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой. Сложнее всего сейчас на Северском направлении, бои также продолжаются на Купянском, Харьковском и Покровском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 23:00. Там отметили, что наши Силы обороны противодействуют многочисленным попыткам российских захватчиков атаковать и продвигаться вглубь нашей территории, а также наносят им эффективное огневое поражение, истощая врага по всей линии боевого столкновения.

"Ракетные войска и артиллерия Сил обороны в течение суток поразили пять районов сосредоточения личного состава противника, четыре средства ПВО и одну артиллерийскую систему", – говорится в сообщении.

Враг тем временем не прекращал терроризировать обстрелами гражданское население Украины. Оккупанты нанесли по территории нашего государства два ракетных удара с применением шести ракет и 37 авиационных ударов с применением 51 КАБа, задействовали 359 дронов-камикадзе. Кроме того, захватчики произвели более 2100 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с применением различных типов оружия.

На Харьковском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в Липцах и Волчанске. Пять атак отбиты, один бой продолжается в районе Волчанска. Российские захватчики не имеют успеха, ситуация контролируемая.

На Купянском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, напряжение сохраняется в районах Берестового и Стельмаховки, где в настоящее время продолжаются два боестолкновения. Намерения противника продвинуться в сторону Синьковки, Невского и Тернов потерпели неудачу. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

По предварительной информации, за сутки враг потерял на этом направлении 61 человека. Уничтожены два автомобиля, поврежден танк, две артиллерийские системы и один ЗРК.

Северское направление остается одним из самых напряженных. С начала суток российские оккупанты предприняли 24 попытки вклиниться в боевые порядки наших подразделений в районах Белогоровки, Раздоловки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Выемки. 15 атак уже отбиты нашими защитниками, девять боестолкновений еще продолжаются. Силы обороны препринимают меры по стабилизации обстановки.

В течение суток, предварительно, враг потерял 91 оккупанта погибшими и ранеными. Также нашими воинами уничтожены два танка, боевая бронированная машина, артиллерийская система и два средства РЭБ.

На Краматорском направлении с начала суток российские захватчики пять раз атаковали наши позиции в районах Калиновки, Ивановского и Клещиевки. Ситуация напряженная. Силами обороны принимаются меры по стабилизации ситуации в данном направлении.

На Покровском направлении российские захватчики 35 раз атаковали наши позиции в районах Зеленого Поля, Новоалександровки, Новопокровска, Новоселовки Первой, Калинового, Нетайлово и Невельского. 26 атак отбиты нашими защитниками. Напряженной остается обстановка вблизи Новоалександровки и Новоселовки Первой, где продолжаются девять боестолкновений. Наши защитники сдерживают врага.

На Кураховском направлении враг осуществил 10 попыток приблизиться к нашим позициям в районах Красногоровки, Парасковеевки и Водяного – все они были безуспешными.

На Ореховском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, продолжается бой в районе Малой Токмачки. Потери позиций не допущены, ситуация контролируется нашими защитниками.

На Приднепровском направлении российские оккупанты продолжают попытки оттеснить наших защитников от Крынков. Три штурмовых действия противника потерпели неудачу.

"На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела", – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 19:00 за прошедшие сутки произошло 102 атаки российских оккупантов на позиции украинских войск по всей линии фронта. Наши защитники продолжали вести интенсивные бои с захватчиками.

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