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Ситуация напряженная, но контролируемая: произошло 124 боевых столкновения – Генштаб

София Закревская
War
4 минуты
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Ситуация напряженная, но контролируемая: произошло 124 боевых столкновения – Генштаб

В течение понедельника, 3 июня, на всех направлениях фронта произошло 124 боевых столкновения Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Ситуация на некоторых участках фронта остается напряженной, но контролируемой. Сложнее всего сейчас на Северском направлении, бои также продолжаются на Купянском, Харьковском и Покровском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 23:00. Там отметили, что наши Силы обороны противодействуют многочисленным попыткам российских захватчиков атаковать и продвигаться вглубь нашей территории, а также наносят им эффективное огневое поражение, истощая врага по всей линии боевого столкновения.

"Ракетные войска и артиллерия Сил обороны в течение суток поразили пять районов сосредоточения личного состава противника, четыре средства ПВО и одну артиллерийскую систему", – говорится в сообщении.

Враг тем временем не прекращал терроризировать обстрелами гражданское население Украины. Оккупанты нанесли по территории нашего государства два ракетных удара с применением шести ракет и 37 авиационных ударов с применением 51 КАБа, задействовали 359 дронов-камикадзе. Кроме того, захватчики произвели более 2100 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с применением различных типов оружия.

На Харьковском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в Липцах и Волчанске. Пять атак отбиты, один бой продолжается в районе Волчанска. Российские захватчики не имеют успеха, ситуация контролируемая.

Ситуация напряженная, но контролируемая: произошло 124 боевых столкновения – Генштаб

На Купянском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, напряжение сохраняется в районах Берестового и Стельмаховки, где в настоящее время продолжаются два боестолкновения. Намерения противника продвинуться в сторону Синьковки, Невского и Тернов потерпели неудачу. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

По предварительной информации, за сутки враг потерял на этом направлении 61 человека. Уничтожены два автомобиля, поврежден танк, две артиллерийские системы и один ЗРК.

Ситуация напряженная, но контролируемая: произошло 124 боевых столкновения – Генштаб

Северское направление остается одним из самых напряженных. С начала суток российские оккупанты предприняли 24 попытки вклиниться в боевые порядки наших подразделений в районах Белогоровки, Раздоловки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Выемки. 15 атак уже отбиты нашими защитниками, девять боестолкновений еще продолжаются. Силы обороны препринимают меры по стабилизации обстановки.

В течение суток, предварительно, враг потерял 91 оккупанта погибшими и ранеными. Также нашими воинами уничтожены два танка, боевая бронированная машина, артиллерийская система и два средства РЭБ.

Ситуация напряженная, но контролируемая: произошло 124 боевых столкновения – Генштаб

На Краматорском направлении с начала суток российские захватчики пять раз атаковали наши позиции в районах Калиновки, Ивановского и Клещиевки. Ситуация напряженная. Силами обороны принимаются меры по стабилизации ситуации в данном направлении.

Ситуация напряженная, но контролируемая: произошло 124 боевых столкновения – Генштаб

На Покровском направлении российские захватчики 35 раз атаковали наши позиции в районах Зеленого Поля, Новоалександровки, Новопокровска, Новоселовки Первой, Калинового, Нетайлово и Невельского. 26 атак отбиты нашими защитниками. Напряженной остается обстановка вблизи Новоалександровки и Новоселовки Первой, где продолжаются девять боестолкновений. Наши защитники сдерживают врага.

Ситуация напряженная, но контролируемая: произошло 124 боевых столкновения – Генштаб

На Кураховском направлении враг осуществил 10 попыток приблизиться к нашим позициям в районах Красногоровки, Парасковеевки и Водяного – все они были безуспешными.

Ситуация напряженная, но контролируемая: произошло 124 боевых столкновения – Генштаб

На Ореховском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, продолжается бой в районе Малой Токмачки. Потери позиций не допущены, ситуация контролируется нашими защитниками.

Ситуация напряженная, но контролируемая: произошло 124 боевых столкновения – Генштаб

На Приднепровском направлении российские оккупанты продолжают попытки оттеснить наших защитников от Крынков. Три штурмовых действия противника потерпели неудачу.

Ситуация напряженная, но контролируемая: произошло 124 боевых столкновения – Генштаб

"На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела", – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 19:00 за прошедшие сутки произошло 102 атаки российских оккупантов на позиции украинских войск по всей линии фронта. Наши защитники продолжали вести интенсивные бои с захватчиками.

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