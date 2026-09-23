"Ситуация неблагоприятна для Путина": Зеленский рассказал, сколько территорий деоккупировали ВСУ в 2026 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года Силы обороны освободили около 800 кв. км украинской территории. В то же время российские войска захватили примерно 890 кв. км.

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Об этом глава государства рассказал в интервью The Wall Street Journal. Он отметил, что в этом году продвижение российской армии значительно меньше, чем в предыдущие годы, когда оккупанты захватывали по 3000–4000 кв. км украинской территории.

"В этом году он (российский диктатор Владимир Путин. – Ред.) захватил около 890 квадратных километров, а мы деоккупировали 800. То есть на различных направлениях он получил дополнительные 90 — ну ладно, скажем, 100 квадратных километров за год", — сказал Зеленский.

По словам президента, с начала года российская армия потеряла около 270 тысяч военнослужащих. В то же время Зеленский отметил, что для Путина человеческие потери не являются признаком поражения.

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"Ситуация на поле боя неблагоприятна для Путина. Он не побеждает, но и не проигрывает, потому что для него человеческие потери не означают поражения", – сказал глава государства.

Зеленский также обратил внимание на цену, которую России приходится платить за продвижение на фронте.

"Цена за 100 километров настолько высока, что он (Путин. – Ред.) ни выигрывает, ни проигрывает, но его общество теряет людей, деньги. И это ничто – 100 километров между нами – такая высокая цена", – заявил президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Лиманском направлении в ходе операции "Вивальди" Силы обороны оттеснили российские войска, вынудив их перейти к обороне. Военный эксперт Владислав Селезнев отмечал, что украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на этом участке фронта и осложнить планы противника по созданию плацдарма для дальнейшего наступления в Донецкой области.

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