'Ситуация неустойчива': Китай на Совбезе ООН выступил с заявлением по Украине и призвал не допустить ударов по АЭС

Китай на заседании Совбеза ООН 24 сентября выступил с заявлением о войне России против Украины. Пекин призвал "не расширять зону боевых действий" и не атаковать АЭС.

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Об этом заявил глава Министерства иностранных дел КНР Ван И после сообщения президента Украины Владимира Зеленского относительно информации о намерениях РФ нанести удары по ядерным объектам в Украине. При этом Китай продолжает продвигать свой "мирный план", заключающийся в "немедленном прекращении огня", отказе от поставок оружия Украине и воздержании от санкций против России.

Так, в своем выступлении Ван И заявил, что КНР призывает не расширять зону боевых действий. Также китайский дипломат отметил недопустимость атак на АЭС и применение ядерного оружия.

"Все стороны должны определить приоритет мир и людей и должны по-настоящему быть приверженными продвижению мирных переговоров", – сказал он.

При этом, судя по выступлению министра иностранных дел Китая, Пекин считает, что необходимо прекратить поставки оружия в зону боевых действий.

"Конфликт" в Украине становится все более разрушительным. Ситуация неустойчива и должна быть переломлена, все стороны должны быть искренне привержены продвижению мирных переговоров. Чем больше оружия направляется в зону боевых действий, тем сложнее добиться прекращения огня", – заявил Ван И.

Он также заявил, что необходимо немедленно начать "диалог и переговоры", ведь именно в них Пекин усматривает "единственный жизнеспособный способ" урегулировать "украинский кризис", в противном случае этот "кризис" будет только обостряться.

Беспокоит КНР также перспектива "перетекания кризиса" на мировую экономику, от чего, по словам Ван, необходимо "удержаться". Сделать это, продолжил китайский дипломат, необходимо путем отказа от санкций и блокирования отдельных направлений мировой торговли. Как и в случае с "прекращением поставок оружия", Ван И не назвал ни одной страны, хотя ввиду того, что санкции наложены на страну-агрессора и ее "союзников", за кого здесь выступает Китай – достаточно очевидно.

Продление политики санкций, считает Ван И, угрожает одной из целей ООН – устойчивому развитию.

Также глава китайской дипломатии назвал "последовательной" позицию КНР в отношении российско-украинской войны.

"Суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться. Цели и принципы Устава ООН должны выполняться. Законная обеспокоенность в связи с безопасностью всех стран должна восприниматься серьезно, а также важно поддержать все инициативы, направленные на урегулирование этого кризиса", – заявил Ван И.

Напомним, в своем выступлении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские спецслужбы получили информацию, что РФ хочет атаковать три наших АЭС. До этого в интервью ABC News глава государства рассказывал, что РФ фотографирует их с помощью китайских спутников.