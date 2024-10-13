Ситуация остается напряженной, на фронте уже произошло 80 боестолкновений: в Генштабе рассказали, что происходит на 'нуле'

Ситуация на линии фронта в Украине остается напряженной, воины сил обороны активно противодействуют врагу, нанося ему потери в живой силе и технике. С начала суток по состоянию на 16:00 воскресенья, 13 октября, произошло 80 боевых столкновений.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Как отмечается, приграничные населенные пункты Сумщины продолжают подвергаться обстрелам вражеской артиллерии с территории РФ.

От огня ствольной артиллерии пострадала Бобиловка. Также агрессор нанес авиаудары по районам населенных пунктов Сосновка, Мишутино, Глухов, Обода и Белая Береза, применив 13 КАБов.

Бомбардируют войска РФ и Курщину: там нанесены девять ударов 12 КАБами.

Ситуация на линии столкновения

На Купянском направлении Силы обороны отбивают шесть вражеских атак неподалеку от Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой, одно из этих боестолкновений уже завершилось.

На Лиманском направлении оккупанты совершили десять атак возле Грековки, Дружелюбовки, Тернов и Торского. Пять боестолкновений на 16:00 завершились, еще пять продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники отразили вражеский штурм близ Часова Яра.

На Торецком направлении произошло две вражеские атаки в районе Щербиновки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 15 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лысовка, Луч и Селидово. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 13 атак, два боя продолжаются. Враг концентрирует основные усилия вблизи Селидово, где произошло 12 боев, сообщили в Генштабе.

Горячее ныне на Кураховском направлении оккупанты провели 19 атак вблизи Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Катериновки. На 16:00 ведутся три боя в районах Новоселидовки и Кременной Балки. Кроме этого враг сбросил авиационные бомбы на Курахово и Ильинку.

На Времовском направлении подразделения Сил обороны отражают наступление россиян недалеко от Золотой Нивы. На 16:00 продолжается бой.

В Ореховском направлении враг дважды пытался потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Вблизи Работино продолжается боестолкновение.

На Приднепровском направлении отражены четыре вражеских атаки, еще одна продолжается.