'Ситуация сложная': Сырский по возвращении с восточного фронта рассказал о ситуации на Харьковском и Торецком направлениях

Враг сосредотачивает усилия на Покровском направлении, бросая в бой самые опытные штурмовые подразделения. Ценой больших потерь российские оккупанты имеют незначительный успех в отдельных направлениях восточного фронта.

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Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram. Он в течение трех суток работал на восточном фронте в бригадах, держащих оборону на Харьковском и Торецком направлениях.

По словам главнокомандующего, по всем направлениям наступления врага продолжаются боевые действия разной интенсивности, ситуация на определенных участках может меняться несколько раз в сутки.

"Во время активных боевых действий тактические позиции войск могут меняться несколько раз в течение суток. По состоянию на сегодняшний день существенных изменений не произошло", – заверил Сырский.

Он отметил, что захватчики продолжают сосредоточивать усилия на Покровском направлении, бросают в бой свои опытные штурмовые подразделения, пытаясь прорвать оборону ВСУ на направлении Желанне, Новогродовка и Покровск.

На Купянском направлении в районе, Песчаного, Стельмаховки, Макеевки продолжаются ожесточенные бои, но ВСУ держат позиции.

Также жесткие бои продолжаются на подступах к Часовому Яру. В настоящее время изменения позиций сторон не зафиксированы. Оккупанты также штурмуют украинские позиции в районах Нью-Йорка, Южного, Железного.

Сложная ситуация на Северском направлении. Враг активно применяет артиллерию, проводит штурмы, но успеха не имеет. Также жесткие бои идут в районе канала на подступах к Часовому Яру, без изменения позиций сторон.

Кроме того, противник продолжает штурмовать позиции ВСУ в районах Нью-Йорка, Южного, Железного.

Сырский подчеркнул, что на Харьковском направлении в районе Глубокого и Волчанска также ведутся бои, но враг успеха не имеет, несет существенные потери.

Главнокомандующий также отметил, что силами Национальной полиции, СБУ и Военной службы правопорядка проводятся контрдиверсионные действия. Их подразделения обнаруживают и обезвреживают диверсионные группы противника в районах городской застройки Торецкого направления.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба, по состоянию на 16:00 четверга, 1 августа, самыми горячими направлениями на фронте остаются Покровский и Торецкий. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.