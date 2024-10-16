'Ситуация усугубляется': в Купянске объявили обязательную эвакуацию мирных жителей

В настоящее время на территории Купянской громады Харьковской области проживает более 4 тысяч жителей. Поэтому в регионе снова сообщено об обязательной эвакуации мирных граждан.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Чиновник сослался на очередное совещание с участием руководителей Купянской РВА и ГВА, руководителей местной полиции и органов СБУ.

"Решили усилить меры по эвакуации населения. Враг продолжает совершать террор против безоружных людей и гражданской инфраструктуры. В последнее время наблюдаем усиление обстрелов из разного вида оружия", – отметил Синегубов.

Большинство из мирных жителей Купянской громады, которые там еще остались – пожилые люди. Поэтому важно, чтобы каждый осознавал необходимость выезда в более безопасные места, подчеркнул глава области.

"Мы обеспечили резервы для временного проживания, горячее питание, продовольственные и гигиенические наборы, а также теплую одежду для эвакуированных. Каждому будет предоставлено сопровождение", – сказал он.

В свою очередь, о необходимости эвакуации сообщил и начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

"В результате постоянных обстрелов территории Купянской и соседних громад критическая инфраструктура получила критические разрушения. Разрушены трансформаторные станции, линии электропередач, значительные повреждения получили газораспределительные станции, система газо и водоснабжения. Из-за значительного ухудшения ситуации безопасности и приближения линии боевых столкновений в поселке Купянск-Узловой и районе города Купянск Заоскилля проводятся аварийные отключения. Проведение восстановительных работ в данных населенных пунктах пока невозможно", – подчеркнул он.

Обязательную эвакуацию в Купянском обществе объявили еще в 2023 году, напомнил чиновник.

"Сегодня этот вопрос стоял в повестке дня, потому что враг усилил обстрелы территории общины. В связи с ситуацией с безопасностью, с близостью врага, с наступлением холодов, с отсутствием возможности возобновить критическую инфраструктуру проводится обязательная эвакуация", - пояснил Беседин.

О принудительной эвакуации речь не идет, потому что ее применяют только к детям, а их в общине уже нет, отдельно рассказал чиновник. Людям предлагают уезжать в Харьков, обещают денежную помощь и поселение.

По словам Беседина, в общине остаются 5 800 человек, "и все они раньше написали заявление об отказе от эвакуации", однако их все равно "призывают уезжать".

Как сообщал OBOZ.UA, на Купянском направлении на Харьковщине украинским военным удалось притормозить наступление врага. Впрочем, там до сих пор продолжаются тяжелые бои, говорит командир батальона ударных беспилотных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко. В частности, кафиры пытаются дойти до левобережья реки Оскил, занять плацдарм с последующим выходом на поселок Купянск-Узловой.

Также известно, что российские оккупационные войска продвинулись в районе населенного пункта Песчаное в Купянском районе Харьковской области. На этом участке фронта продолжаются постоянные бои, бойцы сил обороны ежедневно отражают вражеские штурмы.