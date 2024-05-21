Ситуация в Липцах Харьковской области контролируемая, на Покровском направлении враг провел десятки атак – Генштаб

Российское наступление на ряде направлений фронта продолжается. Больше всего боевых столкновений происходит в Донецкой области, в частности – на Покровском направлении.

Число боевых столкновений по всему фронту с начала суток возросло до 55. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 14:00.

Отмечается, что именно на Покровское направление приходится самая большая часть боев. С начала суток противник уже 23 раза пытался прорвать там украинские рубежи обороны.

Защитники отбивали атаки возле населенных пунктов Евгеньевка, Новоселовка Первая, Северное, Нетайлово, Яснобродовка, Невельское. Также продолжаются боевые столкновения в районе Калинового, Новоалександровки, Сокола, Уманского. Ситуация сложная, но силы обороны продолжают ее контролировать.

На Харьковском направлении оккупанты дважды атаковали Липцы. Ситуация остается контролируемой.

Ситуация на других направлениях

На Купянском направлении в течение суток происходило шесть боевых столкновений. Силы обороны воспрепятствовали штурмовым действиям российских захватчиков вблизи населенных пунктов Ивановка и Берестово. В районе Синьковки бой продолжается.

На Лиманском направлении один штурм россиян отражен в районе Тернов.

На Северском направлении оккупанты предприняли четыре попытки атакующих действий в районах Белогоровки, Клещиевки, Выемки и Раздолевки.

На Краматорском направлении враг провел девять атак. Направления ударов агрессора – Часов Яр, Ивановское, а также Клещиевка и Андреевка. В районах двух последних населенных пунктов продолжаются три боевых столкновения.

На Кураховском направлении противник дважды пытался потеснить наших защитников, в том числе на направлении Георгиевки, а также Красногоровки, где боевое столкновение продолжается.

На Времивском направлении украинские воины отразили пять безрезультатных попыток оккупантов продвинуться в районе Старомайорского. Захватчики получили достойный отпор и отошли.

В Ореховском направлении российская авиация нанесла удар в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг дважды безрезультатно атаковал украинских защитников вблизи Крынок на плацдарме на левом берегу реки Днепр.

По остальным направлениям ситуация существенно не изменилась.

Также россияне обстреливают из авиации север Украины. В частности, агрессор атаковал Александровку Сумской области, обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области, Искрисковщина, Волфин, Павловка, Турья и Степок.

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