Ситуация в Серебрянке сверхсложная: 7-й корпус ДШВ рассказал об атаках и назвал ключевую цель врага

В населенном пункте Серебрянка Донецкой области украинские защитники продолжают удерживать позиции, уничтожая личный состав противника и военную технику. Ситуация там пока остается сверхсложной.

Об этом говорится в Telegram-канале 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск. Бойцы отметили, что главной целью оккупантов является полный контроль над селом как плацдармом для дальнейшего продвижения.

"Обстановка в зоне ответственности 81-й ОАэМБр 7-го корпуса БР ДШВ по состоянию на 22 декабря. Ситуация в Серебрянке, что на северо-востоке от Северска, – сверхсложная. Подразделения 81-й бригады удерживают позиции, нанося противнику потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

Подробнее о ситуации

Кроме того, российские захватчики не прекращают попыток переправлять личный состав через реку Северский Донец в районе Серебрянского лесничества. За последние двое суток подразделения БпС 81-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили две лодки вместе с вражеским десантом.

В 7-м корпусе ДШВ отметили, что для противника приоритетом остается установление полного контроля над Серебрянкой и Дроновкой. В случае их захвата эти населенные пункты "будут служить как плацдармы для накопления живой силы и техники, а также дальнейшего продвижения и занятия высот вблизи населенных пунктов Закитное и Платоновка".

Также военные обнародовали видео боевой работы подразделений 81-й ОАэМБр 7-го корпуса БР ДШВ в районах Серебрянки и на отрезке Дроновка – Закитное. На кадрах, в частности, зафиксировано уничтожение вражеских сил при попытке высадки из боевой бронированной машины.

Напомним, ранее аналитики ISW сообщали, что ВСУ достигли тактического продвижения вблизи Покровска и в приграничной зоне Белгородской области России. По их словам, эти действия происходят на фоне попыток Кремля создать иллюзию масштабного наступления на севере Украины. Реальная динамика боевых действий свидетельствует о сохранении инициативы ВСУ на отдельных ключевых участках фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение последних нескольких недель бойцы ВСУ восстановили контроль над примерно 16 квадратными километрами территории в северной части Покровска. Несмотря на интенсивное давление оккупантов, украинские военные продолжают держать оборону.

