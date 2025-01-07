'Ситуация всегда динамична': в ОСГВ 'Хортица' рассказали, что происходит в Лозовой Харьковской области

В н.п. Лозовая Харьковской области по состоянию на утро 7 января продолжаются бои. Пока информации о захвате села российскими оккупантами нет.

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Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, передает Общественное Харьков. По его словам, ситуация на поле боя всегда динамична.

"По последнему утреннему сведению, там сегодня продолжались бои. Ситуация всегда динамичная. И мы опираемся на те сводки, которые у нас есть. Я считаю, что они у нас более объективные и более оперативные, чем у неофициальных источников", – заметил. Трегуб.

Напомним, сейчас в Харьковском направлении ведутся активные боевые действия, российские военные постоянно пытаются штурмовать позиции Сил обороны Украины. Наши бойцы успешно отбивают все атаки. По словам командира батальона БПЛА Юрия Федоренко, одним из важных районов противостояния является Липецка громада, в том числе населенный пункт Глубокое.

Именно здесь в мае 2024 оккупанты начали наступательную операцию на Харьковщине, но были остановлены нашими Вооруженными силами.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 декабря, путинская армия нанесла удар двумя КАБами по жилому сектору поселка Слатино, что на севере Харьковщины. Из-за обстрела погиб по меньшей мере один местный житель, еще двое получили ранения. Также россияне ударили по городу Золочев , известно, что там ранен один человек.

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