'Противник штурмует постоянно, но эти атаки удается отбивать': военный рассказал, что происходит на Харьковском направлении

В Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия, где российские оккупационные войска постоянно пытаются штурмовать позиции Сил обороны Украины. Наши защитники успешно отбивают все атаки.

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Об этом рассказал Юрий Федоренко, командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады. По его словам, одним из ключевых районов противостояния является Липецка громада, в частности, населенный пункт Глубокое.

Именно здесь в мае 2024 враг начал наступательную операцию на Харьковщине, но был остановлен украинскими защитниками. Несмотря на постоянные попытки русских войск приблизиться к Харькову, им не удалось изменить линию фронта в свою пользу.

"Успеха за весь этот период времени у врага не было. На тех рубежах, на которых был остановлен в мае 2024 года, там и остается", – сказал военный.

В конце 2024 года благодаря слаженным действиям 92-й штурмовой бригады и 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" был проведен ряд успешных операций. Украинским защитникам удалось выбить противника с нескольких важных позиций, закрепиться там и создать новую линию обороны.

Федоренко подчеркнул, что современные боевые условия требуют не только выбить врага с позиций, но удержать занятые территории. Это становится серьезным вызовом из-за активного применения врагом артиллерии, минометов, беспилотников и ударных дронов. Однако украинские воины продолжают крепко держать оборону.

"Когда мы занимаем позицию, все разведывательные средства, огневые средства, такие как минометы, артиллерия, беспилотники со сбросами, FPV-дроны, они устремляются на то, чтобы оттуда выбить нашу пехоту. Но Силам обороны удалось закрепиться, и несмотря на то, что враг пытается и по сей день вернуть утраченное состояние в положение, успехов на поле боя нет", – констатировал он.

Кроме того, российские силы используют диверсионно-разведывательные группы вдоль границы с РФ, где нет активных боевых действий. Враг пытается найти слабые места в украинской обороне, но эти попытки блокируются благодаря усилиям разведчиков и специальных подразделений.

"Враг не может получить результат в лоб, и, как следствие, он пытается искать другие решения и те щели по обороне, Сил обороны, которые потенциально могут быть. Такие группы противника также разоблачаются Силами обороны, в частности, представителями специальных служб, и как следствие некоторые уничтожаются, некоторые, не осознавая того, начинают работать на результат, обеспечивая необходимое для Сил обороны", - пояснил Федоренко.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне российские так называемые военкоры пожаловались на продвижение войск Украины в Курщине по нескольким направлениям. По словам пропагандистов, ВСУ привлекли к наступлению бронетехнику, разминочные средства и РЭБ, что противодействует ударам российских дронов. В Украине подтвердили наступательные действия, отметив, что они стали неожиданностью для россиян.

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