Скандал с дрифтом водителя Ford Mustang перед фото погибших воинов в Ривне получил продолжение: делом займется суд

В Ривне будут судить 21-летнего водителя автомобиля Ford Mustang, устроившего дрифт в центре города у стендов с изображениями погибших военных. Сначала против него был составлен административный протокол за нарушение ПДД, а позже было инициировано уголовное производство по факту хулиганства.

Об этом 18 октября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Ривненской области. 21-летнему обвиняемому за хулиганские действия может быть назначено до пяти лет ограничения свободы.

Стоит отметить, что инцидент произошел в сентябре этого года на улице Соборной в городе Ривне. Тогда в полиции сразу же отреагировали на такую дерзость нарушителя.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что 21-летний водитель автомобиля Ford Mustang на дороге напротив инсталляции "Цена Независимости", где были установлены портреты погибших Героев, осуществил управляемый занос автомобиля, демонстрируя свой цинизм и пренебрежительное отношение к обществу.

Правоохранители составили на него протокол за административное нарушение, а следователи Ривненского районного управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Видео дня

После сбора достаточного количества доказательств при процессуальном руководстве окружной прокуратуры подозреваемому было объявлено о подозрении, а материалы уголовного производства по обвинительному акту были направлены в суд для рассмотрения.

Как сообщал OBOZ.UA, сеть поразила фотография ребенка из Ривне, который плакал у стелы памяти с фотографией погибшего на войне старшего брата. Егору Мухе, отдавшему жизнь за Украину, было всего 19 лет. Маленький мальчик сел на брусчатку перед фотографией Героя и положил голову на колени, закрывшись руками. Это изображение распространили в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Ривненской области женщина украла с могилы погибшего военнослужащего 20 свежих роз, чтобы подарить их на день рождения невестке. Злоумышленницу уже наказали в соответствии с законом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!