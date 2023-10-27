'Сказали забирать тело самим': мать ликвидированного в Украине оккупанта пожаловалась на командование и 'кидалово' с выплатами. Видео

Россияне продолжают открывать глаза на происходящее в российской войне в Украине. Они массово жалуются на командование своей армии.

Так, мать ликвидированного в Украине оккупанта пожаловалась на командование и "кидалово" с выплатами. Женщина заявила, что ей сказали забирать тело погибшего сына самой. Об этом сообщает проект "Хочу жить" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Нам открытым текстом сказали, что надо забирать тело самим, потому что он может там и месяц, и два, и три лежать, а может и полгода. Якобы в нашу деревню, если он один будет, никто нам его не повезет… А потом сказали, что нас никто не заставлял тело забирать…" – призналась женщина.

Погибший оккупант по имени Анатолий впервые добровольно пошел убивать украинцев еще в 2014 году на Донбассе. Второй раз – уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Как оказалось, последний.

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"Поразительно, но пройденные ради возвращения Анатолия домой в черном пакете мытарства и унижения не стали для его семьи поводом задуматься – мать довольна властями, а младший брат (отец троих детей!) тоже воюет против Украины", – отметили в проекте.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее российский военный сказал, что у армии РФ нет никаких шансов на продвижение на фронте. Захватчики не могут двигаться вперед и захватывать даже самые маленькие населенные пункты, не говоря уже о таких городах, как Купянск, который оккупанты пытаются штурмовать.

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