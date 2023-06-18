'Скажите это людям в Буче!' Немецкий министр объяснил, почему 'ненасильственное сопротивление' Украины невозможно

Министр обороны Германии Борис Писториус ответил на заявление епископского викария Оснабрюкской епархии Тео Пауля. Последний ранее высказал мнение, что Украина может противостоять российской агрессии "ненасильственным" способом.

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Об этом сообщает издание DW. Резкий ответ на заявление викария министр предоставил во время выступления на экуменическом церковном съезде в Оснабрюке.

Отметим, что Тео Пауль высказал свое мнение о том, что после начала полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины, "слишком многие стали сторонниками военной логики", которая уже причинила много бед в прошлом. А также заявил о том, что есть альтернативные методы борьбы с Россией, кроме "насильственных".

"Скажите об этом людям в Буче. Я не могу говорить им о ненасильственном сопротивлении, у меня на глаза наворачиваются слезы ярости", – заявил об этом Писториус.

По его словам, если бы поставки оружия в Киев были прекращены, это привело бы к скорейшему завершению войны, но также означало бы конец для Украины.

В то же время Писториус выразил поддержку идее мира в перспективе, однако только Украина имеет право решать, каким путем к нему прийти.

Напомним, что в Германии объявили о передачи новой партии ракет для систем Patriot в Украине. Передать планируют 64 ракеты.

Ранее в Германии заявили, что нарастят поставки танков Leopard 1 в Украину. По словам Бориса Писториуса, Киев получит более сотни боевых машин. Планируется, что поставки будут осуществлены до конца текущего года.