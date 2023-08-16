Скибицкий рассказал, какую задачу-минимум имеют оккупанты, и указал на большую проблему войск Путина

Купянское направление остается одним из немногих, где россияне пытаются атаковать, а не засели в обороне. Успеха у наступательных потуг захватчиков нет, но продолжают попытки достичь хотя бы минимальных целей агрессивной вооруженной войны против Украины.

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Сейчас оккупанты хотят хотя бы выйти на админграницы Донецкой области, однако действия агрессора не носят стратегического военного характера. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил в комментарии изданию Financial Times.

В большинстве участков фронта в Украине оккупационные войска РФ перешли к статической обороне. Одним из немногих направлений, где они до сих пор пытаются атаковать, является Купянское.

Впрочем, отметил Скибицкий, успеха эти попытки не имеют. Однако Россия не отказывается от намерений одержать хотя бы какую-то "победу", чтобы оправдать агрессивное полномасштабное вторжение в Украину.

В то же время, на нескольких участках фронта наступают Силы обороны Украины.

Скибицкий констатировал, что после полуторагодичной широкомасштабной агрессии Москва все еще пытается достичь задачи-минимума – выйти на административные границы Донецкой области. Однако все действия РФ в настоящее время лишены признаков военной стратегии.

"Операции, которые осуществляет Россия, не носят стратегического военного характера, это лишь локальные нападения", ― отметил представитель ГУР МОУ.

Напомним, в Институте изучения войны отметили, что Силы обороны продвинулись в Луганской области и на западе Запорожской области.

15 августа Силы обороны Украины проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта: Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском. Следствием боев и стало продвижение в Луганской области и на западе Запорожья.