Силы обороны продвинулись на Луганщине и на западе Запорожской области – ISW

Во вторник, 15 августа, Силы обороны Украины проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта: Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском. Нашим защитникам удалось продвинуться в Луганской области и в западной части Запорожской.

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Об этом говорится в аналитике американского Института изучения войны (ISW). В частности, координаты, опубликованные одним из российских блогеров, указывают на то, что украинские силы продвинулись к югу от Дибровой, что в 7 км юго-западнее Кременной.

Кроме того, кадры с геолокацией, опубликованные 14 августа, свидетельствуют, что украинские силы продвинулись к Роботиному на Запорожье, а последующие российские и украинские репортажи, опубликованные 15 августа, предполагают, что украинские силы направили дополнительные контрнаступательные бригады в западную часть Запорожской области.

Аналитики привели слова украинского полковника Петра Черника, который заявил, что украинское контрнаступление на юге Украины продвигается медленно, потому что украинские войска должны преодолеть трехэшелонированную линию обороны России. Он уточнил, что первое – это минные поля шириной в несколько километров; вторая линия с сосредоточением артиллерии, техники и личного состава, а третья – тыловых позиций, предназначенная для сохранения ресурсов.

Черник отметил, что украинские контрбатарейные меры особенно важны для того, чтобы не допустить поражения российской артиллерией украинских средств разминирования.

"Заявления Черника согласовываются с предварительными оценками ISW о том, что доктринально обоснованная эластичная оборона России замедляет продвижение украинских сил на юге Украины", – отметили аналитики.

Напомним, представители военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" сообщили, что российские оккупанты готовятся к боям за Голую Пристань, к западу от Херсона. Во временно оккупированном городе у захватчиков введен режим повышенной боеготовности. Вокруг города обустраивают оборонительные сооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 августа стало известно, что колонна оккупантов под огнем артиллерии ВСУ сбежала из Урожайного Донецкой области. В поселке продолжается зачистка, между тем пропагандисты устроили истерику из-за "тревожной ситуации" в населенном пункте;

– эксперты журнала TheTimes опубликовали материал, в котором указали, что контрнаступление ВСУ продвигается с меньшими темпами, чем предполагалось и заметно отклоняется от плана. Очевидно, что украинская армия достигнет запланированной цели и освободит территории от захватчиков из России, но не стоит ожидать, что война завершится до конца 2023 года.

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