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Склоняем головы в скорби: на фронте погиб военный из Николаевщины Александр Жмудык. Фото

Анна Павлова
War
1 минута
1,9 т.
Склоняем головы в скорби: на фронте погиб военный из Николаевщины Александр Жмудык. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на несправедливой войне с оккупантом. 28 февраля 2025 года погиб военный из Николаевской области Александр Жмудык.

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Об этом сообщили в Первомайском городском территориальном обществе. Там подчеркивают, что война забирает лучших. Но их подвиги, их любовь к Родине, их самопожертвование – навсегда запечатлены в наших сердцах.

Склоняем головы в скорби: на фронте погиб военный из Николаевщины Александр Жмудык. Фото

"Наш земляк, Герой, отдал свою жизнь 28 февраля 2025 года, исполняя свой долг перед Украиной. Он встал на защиту родной земли, борясь за нас мир и свободу, защищая наше государство, наши дома, наше будущее", – говорится в сообщении.

В обществе отметили, что Александр Николаевич навсегда останется в памяти, в благодарных сердцах людей, в воспоминаниях тех, кто знал его, любил, уважал…

Также там высказали самые искренние слова поддержки семье, близким и друзьям.

"Спасибо за сына, мужа, брата, воина, который положил свою жизнь за Украину. Склоняем головы в скорби… Вечная память и слава Герою! Царство Небесное, покой вечный и светлая память Александру Николаевичу… Герои не умирают!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в войне против российского агрессора в Донецкой области погиб 29-летний воин Станислав Романенко (позывной "Ганс") из Волынской области. Он был командиром взвода беспилотных авиационных комплексов в рядах 109 Донецкой отдельной бригады территориальной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб старший лейтенант Владимир Стогний – командир первого батальона 37-й отдельной бригады морской пехоты. Военный с позывным "Золотой" начал свой боевой путь в 2015 году с АТО/ООС, после 2022-го участвовал в деоккупации правого берега Херсона, обороне Бахмута и не только.

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