Склоняем головы в скорби: на фронте погиб военный из Николаевщины Александр Жмудык. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на несправедливой войне с оккупантом. 28 февраля 2025 года погиб военный из Николаевской области Александр Жмудык.

Видео дня

Об этом сообщили в Первомайском городском территориальном обществе. Там подчеркивают, что война забирает лучших. Но их подвиги, их любовь к Родине, их самопожертвование – навсегда запечатлены в наших сердцах.

"Наш земляк, Герой, отдал свою жизнь 28 февраля 2025 года, исполняя свой долг перед Украиной. Он встал на защиту родной земли, борясь за нас мир и свободу, защищая наше государство, наши дома, наше будущее", – говорится в сообщении.

В обществе отметили, что Александр Николаевич навсегда останется в памяти, в благодарных сердцах людей, в воспоминаниях тех, кто знал его, любил, уважал…

Также там высказали самые искренние слова поддержки семье, близким и друзьям.

"Спасибо за сына, мужа, брата, воина, который положил свою жизнь за Украину. Склоняем головы в скорби… Вечная память и слава Герою! Царство Небесное, покой вечный и светлая память Александру Николаевичу… Герои не умирают!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в войне против российского агрессора в Донецкой области погиб 29-летний воин Станислав Романенко (позывной "Ганс") из Волынской области. Он был командиром взвода беспилотных авиационных комплексов в рядах 109 Донецкой отдельной бригады территориальной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб старший лейтенант Владимир Стогний – командир первого батальона 37-й отдельной бригады морской пехоты. Военный с позывным "Золотой" начал свой боевой путь в 2015 году с АТО/ООС, после 2022-го участвовал в деоккупации правого берега Херсона, обороне Бахмута и не только.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!