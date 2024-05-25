Сколько боевых кораблей-носителей крылатых ракет 'Калибр' держит наготове Россия: последние данные

Россия 25 мая не рискнула выводить в Черное и Азовское моря ракетоносители. На боевом дежурстве в Черноморской акватории находится только один вражеский военный корабль.

В Средиземном море находится один носитель "Калибров" с общим залпом до 16 ракет. Такую ситуацию на 7 часов утра наблюдали в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

На 07:00 25 мая в Черном море ВМС ВСУ фиксировали один вражеский корабль, не являющийся носителем ракет. В Азовском море не было ни одного судна российского военного флота.

В Средиземном море фиксировался один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Также в ВМС ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки в интересах РФ к Азовскому морю прошли 6 судов (одно из них двигалось из пролива Босфор), а к Черному морю направились 8 судов, два из них продолжили движение к Босфору.

При этом Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Напомним, российские захватчики опасаются ударов не только на море. Так, по данным агентов движения "Атеш", россияне сейчас эвакуируют своих военнослужащих с Джанкоя. Речь идет, в частности, о личном составе, находящемся на аэродроме в районе этого населенного пункта.

В то же время захватчики взялись восстанавливать аэродромы в глубине Крыма, в частности под Феодосией и Керчью. Захватчики надеются, что туда наносящие результативные удары по Джанкою украинские воины не достанут.