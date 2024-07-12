Сколько действует отсрочка от мобилизации в Украине и как ее продлить: разъяснение

В Украине с 18 мая вступили в силу новые правила мобилизации, военного учета и службы. Правительство также уточнило порядок предоставления отсрочки от мобилизации и изменило ее продолжительность.

Видео дня

Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", на военную службу призываются те, кто пригоден к исполнению обязанностей по состоянию здоровья. В законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определены основания, по которым военнообязанные не подлежат призыву.

Сколько действует отсрочка от мобилизации в Украине

Право на отсрочку имеют все военнообязанные, если у них есть основания, предусмотренные законом. Каждый может подать документы и заявление на получение отсрочки. Право на отсрочку сохраняется независимо от срока, на который она выдается, пока существуют предусмотренные законом основания и их можно подтвердить документами.

Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации предоставляется срок действия соответствующих законных оснований, но не дольше, чем срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента Украины.

Мобилизацию и военное положение в Украине могут вводить на 90 дней, после чего их нужно будет продлить соответствующим законом. То есть отсрочка предоставляется ТЦК и комиссией на срок в 90 дней или около трех месяцев.

В случае продления срока проведения мобилизации проверка оснований у военнообязанного отсрочку от призыва военную службу во время мобилизации осуществляется с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Отсрочка для должностных лиц и госслужащих предоставляется на срок их пребывания в соответствующей должности ТЦК, как указано в абзаце 2 пункта 58 Постановления № 560. К таким категориям относятся:

Руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Судьи, судьи Конституционного суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель, дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Председатель и другие члены Счетной палаты.

Сотрудники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины , Государственной пограничной службы Украины, Управления государственной охраны Украины, аппарата Министерства внутренних дел и эксперты учреждений экспертной службы Министерства внутренних дел в Украины.

Дипломатические служащие, занимающие дипломатические должности Министерства иностранных дел Украины, а также лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Государственные служащие, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработка программного обеспечения, администрирования баз данных, внедрения и поддержки новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.

В случае увольнения этих должностных лиц или перевода на должность, не указанную в подпунктах, соответствующий орган государственной власти или другой государственный орган обязан в однодневный срок информировать путем отправки письма соответствующий ТЦК, оформивший военнообязанную отсрочку, для ее аннулирования, а также ТЦК, ЦУ или региональный орган СБУ или соответствующее подразделение разведывательных органов, в которых такое лицо состоит на военном учете.

Как продлить отсрочку после окончания ее действия

Для продления срока действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период военнообязанный с изданием Указа Президента Украины о продлении срока проведения мобилизации подает (отправляет) на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме, в частности, в случае технической реализации средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.

В случае невозможности провести проверку у военнообязанных оснований для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, ТЦК сообщает о необходимости предоставления соответствующих подтверждающих документов. Военнообязанные, в которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период не истек, на медицинское освидетельствование не направляются, кроме случаев, когда военнообязанные принимаются на военную службу по контракту.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Полтавском ТЦК и СП сообщили, что военнообязанные граждане, уточнившие свои данные в ТЦК до 18 мая, должны повторить эту процедуру после вступления в силу нового закона о мобилизации. В противном случае им будет грозить административная ответственность и штраф.

– Во время военного положения законодательство предусматривает административную ответственность за изменение места жительства без разрешения уполномоченного представителя ТЦК и СП. Но о запрете на передвижение по территории Украины речь не идет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!