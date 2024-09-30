Сколько длится обучение мобилизованных в Украине: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны с Россией. Согласно закону мужчины 18-60 лет могут быть мобилизованы после получения повестки.

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Согласно новому закону о мобилизации, вступившем в силу 18 мая, мобилизованные перед отправкой на передовую должны пройти базовую военную подготовку, которая длится до трех месяцев. Детальнее о сроках обучения мобилизованных читайте в материале OBOZ.UA.

Сколько длится обучение мобилизованным

Срок базовой военной подготовки включает не менее одного месяца общей подготовки и до двух месяцев профессиональной подготовки.

Так, согласно новому мобилизационному закону, личность не могут сразу отправить на передовую – сначала мобилизованный должен пройти базовую военную подготовку, которая длится до трех месяцев.

С этого времени не менее одного месяца посвящается общевойсковой подготовке, а к двум месяцам – профессиональной подготовке.

Что делать, если отправляют на службу без подготовки

Верхний предел границы срока подготовки законом не определен. План подготовки определяет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, говорят юристы.

"Я сталкивался со случаем, когда мобилизованный все время прохождения базовой военной подготовки болел. Фактически, он весь курс пропустил, но его отправили в воинскую часть для "применения полученных навыков", – рассказал адвокат Евгений Филипец.

В таком случае он советует обращаться к статье 59 Устава внутренней службы ВСУ, в которой говорится, что командир не может допускать к участию в боевых действиях человека, не прошедшего подготовку.

Если без военного опыта отправляются сразу на службу, нужно обратиться к командиру воинской части с рапортом о том, что не служил в ВСУ, не имеет боевого опыта и подпадает под категорию лиц, которые должны пройти базовую военную подготовку.

Тогда такого человека без исключения из списков личного состава части должны отправить в учебный центр.

Если рапорт не возымел действия, следует обратиться на горячую линию Министерства обороны (0-800-500-410, 0-800-500-442 и 044-454-44-99) или к личному адвокату.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение следующих месяцев в приложении Армия+ появится электронное военное удостоверение. Электронный документ будет подобен военно-учетному документу в приложении "Резерв+".

Также сообщалось, что ТЦК будут отправлять повестки на последнее известное место регистрации военнообязанного, не вовремя обновившего свои данные. В таком случае повестка будет считаться врученной, а если человек отказался от нее или не поставил подпись, ТЦК отправит еще одну.