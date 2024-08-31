В приложении Армия+ появится цифровой военный билет: в Минобороны назвали сроки

В течение следующих шести месяцев в приложении Армия+ появится электронное военное удостоверение. Электронный документ будет подобен военно-учетному документу в приложении "Резерв+".

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию Екатерина Черногоренко. Электронный военный билет будет содержать фотографию и все необходимые реквизиты.

"Планируем в течение полугода запустить полноценный электронный документ. Удостоверение будет похоже на электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+". Мы взяли это на работу. Планируем развить экосистему цифровых реестров, чтобы абсолютное большинство военнослужащих сразу могли загрузить это удостоверение", – сказала Черногоренко.

Министерство обороны активно занимается внедрением электронного военного удостоверения.

" Это будет аналогичный военно-учетному документу с Резерв+, только уже для военнослужащих. Это не простая работа, ведь на протяжении 30 лет весь учет проводился в бумажном виде. Это сложный, но амбициозный вызов. Мы его сделаем", – объяснила заместитель министра обороны.

Напомним, Министерство обороны Украины работает над тем, чтобы превратить мобильное приложение "Резерв+" в онлайн-версию территориальных центров комплектования. Благодаря этому военнообязанным станет доступно еще больше услуг.

Пользователи приложения "Резерв+" в скором времени смогут проверить достоверность поступившей от ТЦК и СП повестки. Также разработчики этого приложения в Министерстве обороны работают над функционалом, который позволит автоматически становиться на учет в ТЦК, если человек сменил место регистрации.

Как сообщал OBOZ.UA, через несколько месяцев после запуска мобильного приложения Резерв+ злоумышленники начали создавать его фейковые клоны. Таким образом, данные военнообязанных, призывников и резервистов могли попасть в распоряжение преступников.

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