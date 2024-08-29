В Минобороны заявили, что хотят превратить 'Резерв +' в онлайн-ТЦК: о чем идет речь

Министерство обороны Украины работает над тем, чтобы превратить мобильное приложение "Резерв+" в онлайн-версию территориальных центров комплектования. Благодаря этому военнообязанным станут доступными еще больше услуг.

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В частности, ведомстве работает над функцией онлайн-рекрутинга с возможностью подписать контракт или мобилизоваться в два клика. Об этом в эфире YouTube-проекта Business Breakfast от Forbes Ukraine рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Катерина Черногоренко.

По ее словам, сейчас минобороны работает над тем, чтобы все должностные лица придерживались законодательства, приравнивающего электронный документ к бумажному. При этом Черногоренко отметила, что требовалось время, чтобы доказать правовую важность и необходимость "Резерв+", а также изменить представление о ТЦК.

Замминистра обороны заявила, что обновить свои данные через приложение "Резерв+" смогли 3,2 млн военнообязанных украинцев. На данном этапе оборонное ведомство планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК.

"Добавляем опцию онлайн-рекрутинга с возможностью подписать контракт или мобилизоваться в два клика. Кроме того, в работе три типа отсрочек: для отцов многодетных семей, людей с инвалидностью и студентов дневной формы обучения", – рассказала Черногоренко.

При этом она отметила, что для полной интеграции онлайн-услуг, таких как постановка на военный учет, нужно время. Поэтому пока полностью исключать посещение ТЦК не получится.

Напомним, пользователи приложения "Резерв+" вскоре смогут проверить достоверность выписанной повестки, поступившей от ТЦК и СП. Также разработчики этого приложения в Министерстве обороны работают над функционалом, который позволит автоматически становиться на учет в ТЦК, если человек сменил место регистрации.

Как сообщал OBOZ.UA, через несколько месяцев после запуска мобильного приложения Резерв+ злоумышленники начали создавать его фейковые клоны. Таким образом, данные военнообязанных, призывников и резервистов могли попасть в распоряжение преступников.

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