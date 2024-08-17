Сколько дней отпуска дают за уничтоженный танк или самолет: объяснение

После вступления в силу нового закона о мобилизации у военнослужащих появился новый вид отпуска. Теперь защитники могут взять дополнительный отдых за уничтоженную вражескую технику.

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В зависимости от вида уничтоженной техники можно получить от 1 до 5 дней дополнительного отпуска. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров "Об утверждении Порядка предоставления военнослужащим дополнительного отпуска за уничтоженную вражескую технику".

Согласно документу, 5️ дней отпуска военнослужащие могут получить за уничтожение военного корабля или самолета. За уничтожение зенитно-ракетного комплекса, вертолета, комплекса дальнего визуального наблюдения предоставляется 4 дня отпуска.

Дополнительные 3 дня отпуска военнослужащему могут предоставить за уничтожение САУ или РСЗО, танка, боевой бронированной машины или артиллерийской системы. Также три дня отпуска полагается за уничтожение беспилотника большой дальности (радиус применения от 300 до 1500 километров, взлетный вес более 500 килограммов), крылатой или баллистической ракеты.

За уничтожение бронеавтомобилей или грузовиков, средства контрбатарейной борьбы и радиоэлектронной разведки предоставляется 2 дня отпуска. Один день отпуска защитники могут получить за уничтожение беспилотника малой дальности (радиус применения до 70 километров, взлетный вес 20–50 килограммов).

При этом в постановлении говорится, что в течение года за уничтожение вражеской техники можно получить не более 15 дней дополнительного отпуска. Кроме того, обязательным пунктом подтверждения уничтожения вражеской техники являются данные видеофиксации, технических средств разведки (наблюдения), видеозапись противовоздушной обороны во время боевой работы.

Также по решению командира воинской части отпуск может предоставляться военнослужащим, участвовавшим в выявлении и уничтожении вражеской техники. Кроме того, один день отпуска могут получить непосредственные и прямые командиры (до уровня роты) военнослужащих, уничтоживших технику.

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Ранее сообщалось, что 79 бригада под Кураховым отразила штурм с участием 27 единиц бронетехники РФ. Разгром врага воины показали на видео.