Россия продолжает терять свою живую силу, военную технику и вооружение в войне против Украины. В течение суток 16 августа украинские воины "денацифицировали" 1230 российских захватчиков.

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Уничтожены 215 единиц техники и вооружений. Обновленные данные по потерям государства-агрессора по состоянию на утро 17 августа опубликовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1230 оккупантами общие боевые потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли уже 598 180 человек.

Последовательно выбивают украинские воины и вражескую технику и вооружения.

Так, накануне они уничтожили пять вражеских танков (в общей сложности этой техники россияне потеряли 8 501 единицу), 12 боевых бронированных машин (всего 16 473 ), 58 артиллерийских систем (16 985), по одному РСЗО (1 160) 923) и средству ПВО (923).

Самолетов и вертолетов 16 августа россияне, к сожалению, не теряли, их по-прежнему уничтожено 367 и 328 соответственно. В то же время БПЛА оперативно-тактического уровня украинские воины накануне приземлили 55 единиц (всего 13 714), уничтожены и три крылатых ракеты (всего 2 432)

Неизменным пока остается подтвержденное количество уничтоженных кораблей/катеров (28) и подлодок (1). А вот автомобильной техники враг потерял 65 единиц за сутки (всего 22 913), также "демилитаризованы" накануне 15 единиц спецтехники (2 844).

Напомним, ранее агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" рассказали, что у войск РФ под Красногоровкой не хватает личного состава, на штурмы командиры вражеской армии бросают нарушителей дисциплины.

Также сообщалось, что 79 бригада под Кураховым отразила штурм с участием 27 единиц бронетехники РФ. Разгром врага воины показали на видео.