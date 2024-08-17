У войск РФ под Красногоровкой не хватает личного состава, на штурмы бросают нарушителей дисциплины – 'Атеш'

Оккупационные российские войска столкнулись с нехваткой личного состава для обороны в районе населенного пункта Красногоровка в Донецкой области. Враг вынужден заполнять пробелы оккупантами, которые отличились систематическими нарушениями дисциплины и были замечены в алкогольном опьянении.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Атеш" – военном движении украинцев и крымских татар. Агент движения рассказал, что в Красногоровке войскам РФ не хватает личного состава.

Оккупантов из этого направления в приказном порядке начали отправлять для обороны Курской области России, где продолжается продвижение Сил обороны Украины.

"В подразделении на штурмы в Курской области пытаются собрать боеспособных военнослужащих. А вот для обороны позиций бригады на Донецком направлении – из числа алкашей и нарушителей дисциплины", – рассказал партизан.

По его словам, любой военнослужащий от рядового до офицера за появление в неопрятном виде автоматически будет отправлен в штурмовые отряды.

"Этим манипулировать полюбила военная полиция, которая в условном тылу придирается даже за небритость. Пока на этом направлении ожидали подкрепление, чтобы закрыть имеющуюся дыру, личный состав в приказном порядке начали отправлять партиями на попытку закрыть дыры на Курском направлении", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия перекидывает незначительные силы с фронта в Украине в Курскую область, где идет операция Сил обороны. Однако оккупанты забирают силы с тех направлений на передовой, которые сейчас не считают для себя приоритетными. Речь может идти о юге Украины или Луганщине.