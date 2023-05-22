Сколько дронов Shahed уже сбили украинские защитники: названы самые горячие месяцы

С 13 сентября 2022 года Украина сбила 865 иранских беспилотников Shahed-136/131, которые были выпущены российскими войсками по населенным пунктам Украины. В течение этого периода особенно напряженными месяцами стали октябрь 2022 года, январь и май 2023 года, когда было зафиксировано наибольшее количество попыток атак дронами.

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Об этом сообщает издание The Page. В среднем армия РФ использует иранские "шахеды" для ударов по украинским землям один раз в три дня.

В один из наиболее интенсивных дней, 1-2 января, украинские силы сумели сбить 84 "шахеда". Украина продолжала активно противостоять этим угрозам, применяя свои силы безопасности и системы ПВО для защиты населения и инфраструктуры страны.

13 сентября 2022 года украинские силы противовоздушной обороны сбили первый беспилотный аппарат Shahed-136 неподалеку от Купянска. Это было началом серии атак со стороны России на украинскую инфраструктуру, направленных на создание террора среди населения путем отключения электричества и отопления в холодные зимние месяцы 2022-2023 годов. С тех пор украинские ВВС сумели сбить еще 86 беспилотных аппаратов.

С 13 сентября 2022 года по сегодняшний день, 22 мая, атаки дронами были совершены 77 раз, 171 день был проведен без "шахедов" на территории Украины. Однако стоит отметить, что это не исключает других атак со стороны России на территорию Украины, включая ракетные атаки.

В среднем россияне выпускают иранские "шахеды" по Украине один раз в три дня. В среднем в каждой атаке ВВС сбивают 11 дронов-камикадзе, а наибольший показатель за день – 45 "шахедов".

В октябре 2022 года украинские ВВС сбили наибольшее количество беспилотных аппаратов "шахедов" выпущенных российскими силами – 238 Shahed-136/131. Этот месяц стал самым интенсивным в плане атак на Украину.

Напомним, что силы обороны 22 мая уничтожили три вражеских беспилотника. Вражеские дроны были ликвидированы в Херсонской области.

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