Сколько граждан Армении погибло на войне против Украины: в сети раскрыли цифры

По меньшей мере 200 граждан Армении погибли или пропали без вести на войне против Украины. Общее количество подписанных контрактов приближается к тысяче. Сообщение появилось накануне саммита Европейского политического сообщества, который проходит в Ереване.

Данные распространил в Telegram проект"Хочу жить", который собирает информацию об иностранцах в составе вооруженных сил РФ. В сообщении указано: "На данный момент мы имеем персональные данные как минимум 994 граждан Армении, которые подписали контракты с ВС РФ".

Также уточняется, что "как минимум 204 из них погибли или пропали без вести", а часть находится в плену в Украине.

В проекте отмечают, что эти цифры являются значительными для небольшой страны. И, возможно, даже больше, чем кажется на первый взгляд. По их данным, Армения входит в топ-8 государств по количеству завербованных иностранцев в армию РФ. Отдельно указано, что 621 заявка поступила в инициативу "Хочу найти" по поиску пропавших без вести граждан Армении.

Также сообщается о тенденции роста. Если в 2023 году контракты подписали 83 гражданина Армении, то в 2025 году – уже 575. В проекте считают, что без активного противодействия со стороны официального Еревана эти показатели могут и дальше расти.

По состоянию на сейчас известно о по меньшей мере двух гражданах Армении и около десятка этнических армян, находящихся в плену в Украине. В то же время потери среди завербованных, по оценкам проекта, уже превышают показатели потерь Армении во время войны в Нагорном Карабахе в 2023 году.

В сообщении также обращают внимание на более широкий контекст. Отмечается, что граждане 23 из 27 стран ЕС принимали или принимают участие в войне в составе армии РФ. А среди 48 стран, представители которых принимают участие в саммите в Ереване, 38 имеют своих граждан среди контрактников российской армии.

Напомним, президент Украины 3 мая встретился в Ереване с премьер-министрами четырех стран Европы – Норвегии, Чехии, Финляндии, Британии.

Также OBOZ.UA сообщал, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 4 мая, принял участие в саммите Европейского политического сообщества, который состоялся в столице Армении Ереване, а также анонсировал двусторонние встречи с представителями ряда стран. На саммите обсудили усиление ПВО: производство необходимых европейских систем и ракет, поддержка программы PURL и возможности обеспечить Европу собственными антибаллистическими средствами.

