Сколько иранских дронов Россия использовала в войне против Украины и когда может получить новую партию: данные разведки

Оккупанты уже использовали против Украины около 660 дронов-камикадзе типа Shahed иранского производства. По контракту предусмотрено 1 750 единиц, и новую партию этого оружия Российская Федерация может получить в ближайшее время.

Видео дня

Об этом написал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в статье для издания общественной исследовательской организации "Украинские технологии и стратегии". Текстом материала поделилась пресс-служба разведки на официальном сайте.

По словам сотрудника ГУР, у РФ реально есть проблемы с арсеналом БПЛА, в том числе и с беспилотниками. Это Москва пытается компенсировать сотрудничеством с Тегераном.

"По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки – будем уточнять количество дронов. Как правило, до этого они завозили партиями 250–300 штук", – сообщил Скибицкий. Конкретный период, когда на территорию страны-агрессора прибудут новые беспилотники из Ирана, он не назвал. Развертывание оружия тоже займет некоторое время.

Представитель ГУР прокомментировал тактику применения дронов-камикадзе войсками РФ. Он подтвердил, что противник запускает большое количество БПЛА за один раз. Таким образом захватчики пытаются прорвать нашу систему ПВО, сделать так, чтобы украинские воины не успели перезарядить установки, а дроны – хотя бы некоторая их часть – попали в цели.

Кроме того, россияне используют разные высоты и разные направления для обхода противовоздушной обороны, изменяют районы запуска Shahed.

Как писал OBOZREVATEL:

– Со ссылкой на источники Wall Street Journal сообщил, что Россия и Иран сделали конкретные шаги для планируемого совместного строительства завода беспилотников. 5 января иранская делегация высокого уровня посетила РФ, чтобы увидеть место будущего цеха по производству дронов и обсудить детали, необходимые для запуска проекта.

– Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что Украина разрабатывает боевые беспилотники, которые смогут атаковать используемые РФ дроны-камикадзе Shahed.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!