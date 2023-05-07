Сколько лет мины остаются опасными: в ГСЧС объяснили украинцам

В результате агрессии России на территории лесов, парков, полей, а также в домах и во дворах мирных жителей на деоккупированных территориях появилось огромное число взрывоопасных предметов. Оккупанты оставляли за собой растяжки и гранаты в детских кроватках, под посудой и одеждой в домах, а также мины "лепестки", которые не заметны среди травы.

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Все эти взрывоопасные предметы трудно разглядеть невооруженным глазом, поэтому мины и называют одним из самых коварных средств ведения войны. Об этом рассказал руководитель Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины Юрий Цыкенюк в интервью Цензор.НЕТ.

Так, ранее министр экономики заявляла, что на разминирование украинских территорий может понадобиться до 70 лет. В свою очередь Юрий Цыкенюк утверждает, что на разминирование однозначно уйдет минимум 10 лет, в зависимости от средств, которые будут использоваться для разминирования.

"Наибольшую опасность будут представлять минные поля и ловушки, установленные россиянами. Такая ловушка может сработать не только от наезда техники, но и если на нее наступит человек. А речь идет именно о 70 годах потому, что мина со своими характеристиками в течение 70 лет может держать свой боевое состояние. То есть в течение этого времени теоретически она может взорваться", – рассказал Цыкенюк.

Как рассказал эксперт, работа по разминированию будет проводиться в несколько этапов. Первый этап будет направлен на снятие всех поверхностных мин, а второй этап будет предусматривать глубинную очистку, включающую поиск, подъем и уничтожение боеприпасов.

Цыкенюк отметил, что на территориях, где военные РФ стояли долго, у них было время "творчески" подойти к процессу минирования, и случаи могут быть достаточно сложными.

"Есть такие мины на восточном и харьковском направлениях, которые срабатывают на ходу человека. Она пропустит собаку, техника проедет, а когда чувствует, что идет человек, мина "выпрыгивает" и взрывается. Она подпускает на 8-10 метров. Такую мину сапер просто не может увидеть", – утверждает эксперт.

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