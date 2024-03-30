Украине необходимо 5-7 систем ПВО Patriot… или О проблематике понимания матчасти.

Пару дней назад, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для защиты украинского неба необходимо 5-7 систем ПВО ЗРК Patriot. И, так уж повелось, что после таких заявлений у наших журналистов других вопросов не находится, кроме как напрямую касающихся этих самых заявлений. И вот уже третьи сутки мне наши сердобольные журналисты задают преинтереснейший вопрос, а именно: сколько городов Украины могут защитить 5-7 систем ПВО Patriot.

Мой ответ их удивил, ибо он звучал как – один. 5-7 систем ПВО Patriot могут защитить всего-навсего один город Украины.

И вот тут и возникает проблематика понимания мат-части.

По сути, система – это сама пусковая. То есть 1 система – это 1 пусковая и это именно так понимают наши партнёры. В свою очередь, защищают города батареи и одна батарея Patriot это 6-8-10 пусковых, помимо всей другой номенклатуры. То есть, 5-7 систем это, по сути, одна батарея.

В свою очередь, Украине, для защиты городов миллионников и регионов, с созданием буфера безопасности ПВО, вполне будет достаточно 5-7 батарей или 40-56 систем, они же пусковые. И в этом проблема.

Президент Украины – это главный в стране голос, формирующий повестку среди наших партнёров о потребностях нашей страны. Но, чтобы правильно формировать повестку потребностей, следует понимать матчасть. Априори, Владимир Зеленский не может одновременно разбираться во всём, именно для этого у него есть советники, спичрайтеры и консультанты. Но позвольте, если все эти люди не смогли пояснить разницу между системой и батареей, то возникает недвусмысленный вопрос…

В целом, последние указы президента, намекают.

Украине необходимо 5-7 БАТАРЕЙ ПВО Patriot… которые можно размешать SAMP/T. Например в Одессе.