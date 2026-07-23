Сколько предприятий в Украине уже присоединились к частной ПВО: озвучена цифра

В Украине продолжает расширяться инициатива по привлечению бизнеса к системе противовоздушной обороны. Предприятия получают возможность самостоятельно защищать свои объекты от воздушных угроз.

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Уже десятки компаний присоединились к этой модели, которая дополняет государственную систему ПВО. Об этом представители Генштаба рассказали на презентации об инновациях в ВСУ.

По данным военных, по состоянию на июль 2026 года к инициативе частной противовоздушной обороны присоединились 54 предприятия. Именно это количество получило официальные полномочия на выполнение соответствующих задач.

Как работает частная ПВО

Инициатива предусматривает создание на предприятиях собственных групп противовоздушной обороны, которые интегрируются в общегосударственную систему. В Генштабе подчеркивают, что речь идет не об отдельной деятельности, а об усилении возможностей Воздушных сил.

На пяти предприятиях такие группы уже выполняют боевые задачи. За полгода, с момента запуска проекта и до 21 июля, в их зонах ответственности зафиксировано 272 случая применения подразделений ПВО, в результате чего было уничтожено 38 воздушных целей.

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Сколько заявок подали предприятия

В целом межведомственная комиссия Министерства обороны рассмотрела обращения от 63 предприятий. Из них 54 получили разрешение, ещё два – отказались от участия.

В настоящее время одно предприятие ожидает рассмотрения, а в отношении шести продолжается согласование соответствующих решений.

Что предусматривает проект

Инициатива была расширена в начале марта 2026 года, когда правительство внесло изменения в экспериментальную программу. Отныне предприятия критической инфраструктуры могут формировать собственные подразделения ПВО для защиты своих объектов.

Командование Воздушных сил имеет право передавать таким подразделениям средства противовоздушной обороны и боеприпасы, которые временно не используются в боевых частях. Расходы на боеприпасы возмещаются по упрощенной процедуре.

При этом персонал таких групп должен пройти специальную подготовку и сертификацию в учебных заведениях, определенных Министерством обороны.

Первые результаты работы

Практические результаты инициативы уже зафиксированы. В частности, в апреле одна из групп частной ПВО впервые уничтожила российский реактивный беспилотник типа "шахед" в Харьковской области, который двигался со скоростью более 400 километров в час.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как компании могут присоединиться к частной ПВО.

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