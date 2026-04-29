Сколько солдат КНДР потеряла на войне России против Украины: озвучены цифры

Северокорейская армия в войне против Украины могла потерять как минимум 2,3 тыс. солдат убитыми. Именно такое количество имен указано на мемориале, который открыли в Пхеньяне.

Видео дня

Примерно такое же количество ликвидированных военных КНДР называет военная разведка Южной Кореи. Об этом сообщает издание NK Pro.

Потери КНДР в российско-украинской войне

Северокорейский диктаторский режим решил официально "увековечить память" военных, погибших в ходе боевых действий в Курской области. Открытие масштабного мемориального комплекса проливает свет на реальные масштабы участия КНДР в войне и цену, которую режим Ким Чен Ына платит за союз с Москвой.

Центральной фигурой "Мемориального музея боевых подвигов в зарубежных военных операциях" стал памятник, посвященный северокорейским солдатам, ликвидированным в Курской области в 2024–2025 годах.

На территории мемориала обустроены захоронения и установлены плиты с именами. Аналитики отмечают, что создание такого объекта означает, что Пхеньян официально признает факт гибели своих граждан в войне против Украины, несмотря на длительное замалчивание их участия в боях.

Озвученные цифры потерь

Официально КНДР не публикует полные списки погибших, однако данные разведок и анализ мемориала позволяют оценить масштаб потерь. На открытии мемориала в апреле 2026 года количество имен военных впервые развеяло ложь Пхеньяна о "незначительных потерях".

На мемориальных колоннах в новом музее упоминается 2288 имен северокорейцев, погибших на войне России с Украиной. В свою очередь данные разведки Южной Кореи подтверждают, что убитыми числятся около 2000 человек.

С учетом раненых, по данным западных и южнокорейских источников, общие потери КНДР в российско-украинской войне могут достигать 6000 человек.

Пхеньян гордится количеством убитых

Памятник ликвидированным солдатам вместе с диктатором КНДР приехали открывать председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, министр обороны РФ Андрей Белоусов и члены официальной делегации РФ.

"Бессмертный зал, который навсегда запечатлеет уникальное идеологическое и духовное превосходство, массовый героизм и беспрецедентную храбрость нашей армии, проявленные в специальных военных операциях по освобождению братской Российской Федерации со священной миссией и долгом, послужит символом самого справедливого народа и самой могущественной нашей армии, а также великим памятником, вселяющим безграничную энергию в развитие отношений между Россией и Кореей, которые выкованы и скреплены кровью", – писала северокорейская пропаганда.

Ким Чен Ын обменивает жизни на военные технологии

Несмотря на высокие потери, диктаторский режим КНДР продолжает поддерживать Россию в войне против Украины. Разведка Южной Кореи отмечает, что северокорейские командиры получают уникальную возможность испытать свои войска и тактику в условиях современной высокотехнологичной войны.

Также отмечается, что Россия оплачивает участие каждого солдата из КНДР, поставляет продовольствие, нефть и военные технологии. В частности, Пхеньян рассчитывает на помощь Москвы в развитии ракетных и космических программ в обмен на пушечное мясо и снаряды.

Напомним, на территории РФ находятся около 10 тысяч солдат из Северной Кореи. Они получают знания о современной гибридной войне. Этот факт представляет опасность для стран Запада, а также для Южной Кореи и Японии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!