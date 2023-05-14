Сколько украинцев поддерживают идею Папы Римского о прекращении войны в Украине любой ценой: результаты опроса

Перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан, выяснилось, что половина опрошенных украинцев не знает позиции Папы о войне в Украине и его усилиям по примирению сторон конфликта. Только 9,1% опрошенных поддерживают стремление Папы Франциска прекратить войну любой ценой.

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Об этом стало известно из опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова. В результате, оказалось, что большинство украинцев не интересуется деятельностью Папы Римского.

По результатам Всеукраинского опроса стало известно, что Папа Римский Франциск не вызывает особого интереса среди украинцев. Согласно рейтингу доверия к главам церквей, он получил всего 3,1% поддержки.

Кроме того, некоторые опрошенные не были в курсе позиции Папы по войне на Украине и его усилиях примирения сторон. Около 36,2% респондентов признали, что ничего не знают о позиции Папы, а 14,1% заявили, что не придают значения его словам об Украине. Эти результаты стали известны накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан.

Около 34% украинцев высказали негативное отношение к позиции Папы Римского в отношении российско-украинской войны. Из них 23,8% чувствуют обиду тем, что папа Франциск ставит россиян и украинцев на одну ступень, считая их одинаковыми жертвами войны, а еще 10,3% считают, что глава католической церкви "работает в интересах Кремля".

Стремление папы прекратить войну любой ценой поддерживает 9,1% опрошенных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 мая президент Украины Владимир Зеленский в рамках короткого визита в Италию прибыл в Ватикан. Глава государства уже встретился с Папой Римским Франциском.

– В Ватикане заявили, что миротворческая миссия Папы Римского Франциска состоится в любом случае и должна положить конец войне между Россией и Украиной. Представитель Ватикана был удивлен тем, что Киев и Москва отрицают, что знают об этой миссии.

– 5 мая Папа Римский Франциск встретился с высокопоставленным митрополитом Русской православной церкви (РПЦ) Антонием. Это произошло через несколько дней после того, как понтифик сделал интригующий, но загадочный комментарий о том, что Ватикан принимает участие в миссии, направленной на прекращение войны в Украине.

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