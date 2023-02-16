Скоро по всей России сложно будет найти 'морпеха': Зеленский о потерях оккупантов в войне

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал потери страны-агрессора РФ в войне против нашего государства. Украинские военные каждый день уничтожают немало как военной техники, так и живой силы врага.

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С последним, по мнению президента, у РФ уже скоро возникнут большие проблемы. Об этом Зеленский сказал в среду, 15 февраля, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Враг уже сейчас теряет столько своих людей, столько своих сил, что по всей России скоро будет сложно найти, например, "морпеха", – отметил он.

Вероятно, так украинский лидер высказался по поводу катастрофических потерь 155-й бригады морской пехоты ВС РФ под Угледаром. Она была разбита включительно с командованием.

Глава государства добавил, что для того чтобы Украина победила, необходимо сделать так, чтобы российские оккупационные войска не смогли перехватить инициативу на поле боя.

"И я уверен, что мы это сделаем", – сказал гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинские воины под Угледаром Донецкой области захватили в плен 10 оккупантов из 155-й бригады морской пехоты РФ. Эта вражеская бригада весной участвовала в оккупации Киевщины, ее воины активно мародерили в Буче и Ирпене.

– Бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ из Владивостока пыталась прорваться на контролируемую ВСУ часть Донецкой области через Павловку и Угледар.

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