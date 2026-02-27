'Скрытая' мобилизация набирает обороты? В России начали вводить 'квоты' на отправку студентов на войну против Украины

Москва наращивает усилия по вербовке в ряды ВС РФ студентов российских учебных заведений. Такую практику зафиксировали в 70 вузах, колледжах и техникумах в более чем двадцати российских регионах и в оккупированном украинском Крыму.

Кое-где администрации учебных заведений уже ввели "квоты" на отправку студентов на фронт. Об этом сообщает ряд российских оппозиционных изданий.

Российскую молодежь вербуют на войну в десятках учебных заведений

По данным росСМИ, уже в 70 учебных заведениях – 57 вузах и 13 колледжах и техникумах – зафиксированы усилия администраций в склонении студентов к подписанию контрактов с минобороны РФ. Сообщения об этом поступают из 23 российских регионов, в частности из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Новосибирской, Курской, Брянской, Воронежской, Ульяновской областей, из Башкортостана, Татарстана и Краснодарского края.

Сообщают о систематической вербовке студентов также с временно оккупированного Россией Крыма.

Активно вербовка происходит в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане. В издании "Эхо" эту практику называют "общенациональной кампанией".

Для "убеждения" студентов подписывать контракты в администрациях учебных заведений прибегают к методу "кнута и пряника".

С одной стороны, им обещают "крупные выплаты" (иногда к выплатам от государства добавляются и доплаты от учебных заведений), службу с "гарантированным увольнением после завершения контракта" и возможность потом беспрепятственно продолжить обучение, погашение академической задолженности, освобождение от срочной службы, перевод на бюджет и распределение в "войска беспилотных систем" с получением "современных и востребованных в будущем навыков".

С другой стороны, на молодых россиян оказывают давление: заставляют посещать "вербовочные сборы" под угрозой наказания, угрожают отчислением, записывают в "трусы" тех, кто отказывается отправляться на войну и тому подобное.

Российские вузы начали вводить "квоты" на отправку студентов на войну

По данным издания "Сибирь.Реалии", такое "квотирование" ввела, в частности, администрация Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.

Как подсчитала бывшая советница ректора вуза, общественный деятель Марина Баринова, в феврале вуз запланировал уговорить или заставить подписать контракты 32 студентов. Еще 267 человек там записали в "категорию годности".

Квоту, по словам Бариновой, поддержал ректор вуза и 13 проректоров.

"А вы, 1+13, уж если так хотите такой "перспективы", почему сами еще не там 2 не на войне? Ведь девять из вас абсолютно соответствуют "категории годности" – я про самого горе-ректора ДВФУ и его проректоров 4 мужчин", – написала активистка.

В вузе обвинения никак не прокомментировали. Однако, как отмечает "Сибирь.Реалии", в поздравлении с 23 февраля в соцсетях ДВФУ там рекламировали службу по контракту. Кроме того, в вузе несколько дней назад открыли "консультационный пункт".

Как указывает издание "Настоящее время", новая практика является фактически "новой волной мобилизации"

Издание добавляет, что 6 февраля российский правозащитник Артем Клига сообщал, что старостам одной из высших школ РЭУ им. Г.В. Плеханова поручили ежемесячно вербовать по двое студентов в войска беспилотных систем (ВБС). Старосты из других высших школ университета якобы не сталкивались с таким требованием

Рекламу службы замечали в НИУ ВШЭ, МФТИ, МГТУ им. М. Э. Баумана, Российском университете транспорта и Институте пищевых технологий и дизайна.

В Сочинском госуниверситете студентам также предлагают 100 тысяч рублей за подписание контракта.

18 февраля аналогичную "единовременную стипендию" в 50 тысяч рублей предложили студентам СПбГУ.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО также отмечают активизацию вербовки российских студентов на войну против Украины через учебные заведения, где они получают образование.

"Фактически администрации вузов подменяют образовательные цели выполнением мобилизационных планов. Приоритетом становится не подготовка специалистов, а обеспечение армии человеческим ресурсом... Университеты России массово агитируют подписывать контракты в подразделениях беспилотных систем вместо обучения. За этообещают академический отпуск на время службы, а иногда даже денежное вознаграждение. Набор в "беспилотные войска" ведется также на оккупированных территориях. Использование университетов как площадок для вербовки является проявлением скрытой мобилизации", – говорится в сообщении.

В ЦПД также подчеркнули, что "Кремль подчиняет все гражданские институты военным потребностям государства, тем самым в очередной раз подтверждая долгосрочный курс РФ на продолжение войны".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия масштабирует рекрутинг молодежи в Африке для участия в войне против Украины. В рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление", аналитик Александр Коваленко рассказал, что происходит это через российские агентурные сети в ЮАР. Управлением этим процессом занимается некоммерческая общественная организация BRICS Student Commission.

Активное продвижение "трудоустройства" африканской молодежи в России осуществляется, в частности, через социальные сети, южноафриканскую радиостанцию North Coast Radio 104.0, а также Научно-исследовательский институт Мозеса Котане.

Также сообщалось, что некоторые из вербовщиков уже предстали перед законом: в декабре стало известно, что в Южной Африке судят радиоведущую по подозрению в вербовке боевиков для России.

