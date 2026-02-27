УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Скрытая" мобилизация набирает обороты? В России начали вводить "квоты" на отправку студентов на войну против Украины

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
969
'Скрытая' мобилизация набирает обороты? В России начали вводить 'квоты' на отправку студентов на войну против Украины

Москва наращивает усилия по вербовке в ряды ВС РФ студентов российских учебных заведений. Такую практику зафиксировали в 70 вузах, колледжах и техникумах в более чем двадцати российских регионах и в оккупированном украинском Крыму.

Кое-где администрации учебных заведений уже ввели "квоты" на отправку студентов на фронт. Об этом сообщает ряд российских оппозиционных изданий.

Российскую молодежь вербуют на войну в десятках учебных заведений

По данным росСМИ, уже в 70 учебных заведениях – 57 вузах и 13 колледжах и техникумах – зафиксированы усилия администраций в склонении студентов к подписанию контрактов с минобороны РФ. Сообщения об этом поступают из 23 российских регионов, в частности из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Новосибирской, Курской, Брянской, Воронежской, Ульяновской областей, из Башкортостана, Татарстана и Краснодарского края.

Сообщают о систематической вербовке студентов также с временно оккупированного Россией Крыма.

Активно вербовка происходит в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане. В издании "Эхо" эту практику называют "общенациональной кампанией".

Для "убеждения" студентов подписывать контракты в администрациях учебных заведений прибегают к методу "кнута и пряника".

С одной стороны, им обещают "крупные выплаты" (иногда к выплатам от государства добавляются и доплаты от учебных заведений), службу с "гарантированным увольнением после завершения контракта" и возможность потом беспрепятственно продолжить обучение, погашение академической задолженности, освобождение от срочной службы, перевод на бюджет и распределение в "войска беспилотных систем" с получением "современных и востребованных в будущем навыков".

С другой стороны, на молодых россиян оказывают давление: заставляют посещать "вербовочные сборы" под угрозой наказания, угрожают отчислением, записывают в "трусы" тех, кто отказывается отправляться на войну и тому подобное.

Российские вузы начали вводить "квоты" на отправку студентов на войну

По данным издания "Сибирь.Реалии", такое "квотирование" ввела, в частности, администрация Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.

Как подсчитала бывшая советница ректора вуза, общественный деятель Марина Баринова, в феврале вуз запланировал уговорить или заставить подписать контракты 32 студентов. Еще 267 человек там записали в "категорию годности".

"Скрытая" мобилизация набирает обороты? В России начали вводить "квоты" на отправку студентов на войну против Украины

Квоту, по словам Бариновой, поддержал ректор вуза и 13 проректоров.

"А вы, 1+13, уж если так хотите такой "перспективы", почему сами еще не там 2 не на войне? Ведь девять из вас абсолютно соответствуют "категории годности" – я про самого горе-ректора ДВФУ и его проректоров 4 мужчин", – написала активистка.

"Скрытая" мобилизация набирает обороты? В России начали вводить "квоты" на отправку студентов на войну против Украины

В вузе обвинения никак не прокомментировали. Однако, как отмечает "Сибирь.Реалии", в поздравлении с 23 февраля в соцсетях ДВФУ там рекламировали службу по контракту. Кроме того, в вузе несколько дней назад открыли "консультационный пункт".

Как указывает издание "Настоящее время", новая практика является фактически "новой волной мобилизации"

Издание добавляет, что 6 февраля российский правозащитник Артем Клига сообщал, что старостам одной из высших школ РЭУ им. Г.В. Плеханова поручили ежемесячно вербовать по двое студентов в войска беспилотных систем (ВБС). Старосты из других высших школ университета якобы не сталкивались с таким требованием

Рекламу службы замечали в НИУ ВШЭ, МФТИ, МГТУ им. М. Э. Баумана, Российском университете транспорта и Институте пищевых технологий и дизайна.

В Сочинском госуниверситете студентам также предлагают 100 тысяч рублей за подписание контракта.

18 февраля аналогичную "единовременную стипендию" в 50 тысяч рублей предложили студентам СПбГУ.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО также отмечают активизацию вербовки российских студентов на войну против Украины через учебные заведения, где они получают образование.

"Скрытая" мобилизация набирает обороты? В России начали вводить "квоты" на отправку студентов на войну против Украины

"Фактически администрации вузов подменяют образовательные цели выполнением мобилизационных планов. Приоритетом становится не подготовка специалистов, а обеспечение армии человеческим ресурсом... Университеты России массово агитируют подписывать контракты в подразделениях беспилотных систем вместо обучения. За этообещают академический отпуск на время службы, а иногда даже денежное вознаграждение. Набор в "беспилотные войска" ведется также на оккупированных территориях. Использование университетов как площадок для вербовки является проявлением скрытой мобилизации", – говорится в сообщении.

В ЦПД также подчеркнули, что "Кремль подчиняет все гражданские институты военным потребностям государства, тем самым в очередной раз подтверждая долгосрочный курс РФ на продолжение войны".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия масштабирует рекрутинг молодежи в Африке для участия в войне против Украины. В рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление", аналитик Александр Коваленко рассказал, что происходит это через российские агентурные сети в ЮАР. Управлением этим процессом занимается некоммерческая общественная организация BRICS Student Commission.

Активное продвижение "трудоустройства" африканской молодежи в России осуществляется, в частности, через социальные сети, южноафриканскую радиостанцию North Coast Radio 104.0, а также Научно-исследовательский институт Мозеса Котане.

Также сообщалось, что некоторые из вербовщиков уже предстали перед законом: в декабре стало известно, что в Южной Африке судят радиоведущую по подозрению в вербовке боевиков для России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe