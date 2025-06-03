'Слабительное в алкоголь и выпечку': участница движения 'Злая Мавка' в Мелитополе рассказала о 'приветственных наборах' для оккупантов

Украинцы, которые остаются на оккупированных Россией территориях Украины, продолжают оказывать сопротивление захватчикам. В частности, во временно захваченном врагом Мелитополе Запорожской области борьбу с россиянами ведут женщины.

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Они готовят для оккупантов "приветственные наборы" с алкоголем и выпечкой, к которым добавляют "секретный ингредиент" – слабительное. О том, как украинки противодействуют захватчикам, изданию ВВС Украина рассказала участница движения сопротивления "Мавка".

"Мавка" – коренная мелитопольчанка, прожившая в этом городе всю свою жизнь. Когда в Мелитополе 25 февраля 2022 года появились российские войска, она решила остаться, потому что считала "несправедливым, что кто-то может просто прийти в ее дом и забрать его".

Женщина рассказала, что со временем захватчики усиливают и без того суровую политику "русификации" и милитаризации всех сфер жизни, в частности школ. По городу повсюду развешаны билборды с призывами к молодежи идти служить в оккупационную армию. В школах же украинским детям выдают тетради с портретами российского диктатора Владимира Путина, школьников также одевают в российскую военную форму и устраивают для них "муштру".

Любые проявления проукраинской позиции в оккупации смертельно опасны, так же как и открытое сопротивление оккупантам. Поэтому украинцы там прибегают преимущественно к небольшим актам неповиновения, призванным напомнить соотечественникам: они не одни.

В частности, "Мавка" участвует в тайном женском движении сопротивления под названием "Злая Мавка". Женщин объединила общая цель: "показать людям, что украинки не согласны с оккупацией, мы ее не просили и никогда с ней не согласимся".

Сеть состоит из женщин и девушек из "почти всех оккупированных городов", однако информацию о ее размере или масштабе они не раскрывают для безопасности участниц. Также достаточно ограниченно украинки рассказывают детали о деятельности движения.

Так, как рассказала журналистам "Мавка", она ведет аккаунты движения в соцсетях, они документируют жизнь под оккупацией и отчитываются о размещении украинской символики или листовок в общественных местах.

Но иногда участницы движения решаются и на более рискованные шаги.

"Иногда мы также добавляем слабительное в алкоголь и выпечку для российских солдат как "приветственный набор", – рассказала "Мавка".

Наказание за такие поступки, добавляет она, может быть суровым. Ведь оккупанты объявили и украинский язык, и все, что связано с Украиной "экстремистским".

"Мавка" признается, что больше всего боится тихо исчезнуть – "если вдруг никто не сможет узнать, где ты или что с тобой произошло".

Чтобы избежать инфильтрации в движение шпионов, "мавки" разработали систему испытаний для тех, кто изъявляет желание присоединиться к движению, и они пока срабатывают. Также им удается избегать кибератак.

Сейчас украинки в оккупации ждут и наблюдают.

"Мы не можем сейчас взять оружие и дать отпор оккупанту, но мы хотим хотя бы показать, что проукраинское население здесь есть и всегда будет", – отметила "Мавка".

Она добавила, что жители Мелитополя внимательно следят за действиями и заявлениями Киева.

"Именно Киева, больше, чем Европы или США – потому что нам важно знать, готов ли Киев бороться за нас. Даже маленькие шаги имеют значение. У нас здесь "американские горки" настроений. Многие волнуются, что могут быть подписаны документы, которые, не дай Бог, оставят нас под российской оккупацией еще дольше. Потому что мы знаем, что Россия здесь сделает", -– пояснила женщина.

"Мавку" и ее окружение беспокоит, что если Киев согласится на прекращение огня, это может означать, что Россия будет проводить ту же политику, что и в Крыму, стирая украинскую идентичность и подавляя коренное население.

"Они уже заменяют местных жителей своими людьми. Но люди здесь все еще полны надежды, мы продолжим наше сопротивление, нам просто придется быть более изобретательными", – отметила она.

Напомним, на днях агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" устроил диверсию на железной дороге, построенной РФ в Мариуполь. В результате диверсии вражеская логистика была существенно затруднена.

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