"Атеш" устроил диверсию на железной дороге, построенной РФ до Мариуполя. Видео

Партизаны подожгли релейный шкаф на новом участке построенной оккупантами железной дороги в Донецкой области. Таким образом они нарушили логистику российских войск.

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Успешную диверсию провели агенты военного партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш". В Telegram-канале опубликованы видеокадры.

Отмечается, что путем поджога агенты вивели из строя релейный шкаф на участке железной дороги, которую оккупанты построили из Волновахи до Мариуполя.

"В результате нарушена работа системы сигнализации и управления движением поездов", – говорится в сообщении.

По данным "Атеш", этот участок является ключевым элементом новой железнодорожной ветки Таганрог – Мариуполь, которую россияне спешно запустили для переброски топлива, техники и боеприпасов прямо на линию фронта, минуя Крымский мост.

Она позволяет доставлять врагу военные грузы из Ростова быстрее и с меньшими рисками.

"Повреждение инфраструктуры на этом направлении дезорганизует снабжение и повышает уязвимость оккупационной армии. Мы продолжаем бить по критически важным точкам врага. Каждый удар снижает его боеспособность", – подчеркнули партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агенты "Атэш" вывели из строя релейный шкаф на железнодорожном полотне в Тульской области РФ. На пути, по которому российские военные грузы направлялись в сторону Курского направления, вспыхнул пожар.

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