Агенты "Атеш" устроили диверсию на железной дороге в Тульской области: появились данные о последствиях. Фото и видео

В Тульской области РФ вывели из строя релейный шкаф на железнодорожном полотне. На пути, по которому российские военные грузы направлялись в сторону Курского направления, вспыхнул пожар.

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Успешную диверсию провели агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". В Telegram-канале опубликовано видеокадры.

Отмечается, что диверсанты произвели поджог объекта, находившегося на железнодорожном полотне, в окрестностях Ясногорска. Оно ведет в направлении Курской области, где сосредоточена группировка российских войск.

Указанный релейный шкаф обеспечивал связь и управление стрелочными переводами на критически важном участке пути.

Агенты тщательно спланировали диверсию для повреждения объекта, чтобы без своевременной подачи питания автоматизированные системы не смогли перенаправлять составы, из-за чего движение грузовых поездов россиян будет испытывать серьезные задержки.

В движении "Атеш" подчеркнули, что главной целью этой атаки было намерение замедлить поставки вооружения и военной техники к передовому рубежу армии РФ на Курском направлении.

"Каждая отложенная цистерна с топливом, каждый сорванный эшелон с боеприпасами прямо влияет на боеспособность и снабжение российских войск. Все это затягивает переброску резервов и затрудняет организацию новых наступательных операций", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агенты "Атеш" уничтожили авто захватчиков, которое они использовали в военных целях в тылу во временно оккупированном Геническе. Речь идет о транспорте группы российских операторов БПЛА, оснащенном оборудованием РЭБ.

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